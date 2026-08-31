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В Україні розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Україні розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду
Попередній візит відбувся наприкінці травня – на початку червня
фото: Reuters

Місія МВФ розпочала зустрічі з представниками української влад

Сьогодні, 31 серпня, в Україні розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на liga.net.

«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм сьогодні розпочинає зустрічі з представниками української влади та іншими зацікавленими сторонами в межах робочого візиту», – йдеться в заяві представництва МВФ.

Переговори зосередяться на перспективах розвитку економіки, макроекономічних і структурних реформах, зобов’язання щодо яких українська влада взяла на себе в межах програми МВФ EFF, а також проєкті державного бюджету на 2027 рік.

Попередній візит відбувся наприкінці травня – на початку червня 2026 року.

Нагадаємо, що міністерство фінансів України визначило ключові етапи співпраці з Міжнародним валютним фондом на 2026 рік. 

До слова, у липні Україна отримала новий транш від Міжнародного валютного фонду. Кошти будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків.

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Теги: МВФ

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