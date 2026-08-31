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Уряд готує нові правила для пасажирів потягів через тривалі тривоги

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Уряд готує нові правила для пасажирів потягів через тривалі тривоги
Необхідність таких змін пов'язана з посиленням російських ударів по українській залізниці
фото: «Укрзалізниця»

Влада опрацьовує цілодобову роботу вокзалів, скорочення часу посадки та висадки пасажирів і розосередження поїздів

В Україні готують нові рішення щодо роботи залізниці під час тривалих повітряних тривог. Уряд та «Укрзалізниця» опрацьовують зміни, які мають допомогти забезпечити безпеку пасажирів і водночас зменшити затримки руху поїздів. Про це заявив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, повідомляє «Главком».

Зокрема, розглядається можливість цілодобової роботи вокзалів. Це має дозволити пасажирам перебувати на станціях під час тривалих повітряних тривог та очікувати відновлення руху в безпечніших умовах. Ще одним напрямком роботи є скорочення часу посадки та висадки пасажирів. У разі затримок через повітряні тривоги це може допомогти швидше відновлювати рух поїздів після завершення небезпеки.

Також уряд опрацьовує питання розосередження поїздів, щоб зменшити ризики для пасажирів та залізничної інфраструктури під час російських атак. Необхідність таких змін пов'язана з посиленням російських ударів по українській залізниці. Через загрозу атак безпілотників поїзди вже можуть тимчасово зупинятися, а в окремих випадках пасажирів евакуюють із вагонів.

Водночас в «Укрзалізниці» наголошують, що поїзди не зупинятимуть автоматично під час кожної повітряної тривоги. Рішення ухвалюють залежно від конкретної загрози та ситуації на маршруті. За потреби поїзд можуть зупинити на станції або безпечній ділянці, після чого пасажирів можуть організовано евакуювати.

Нові рішення мають допомогти залізниці працювати в умовах, коли повітряні тривоги можуть тривати годинами. Водночас остаточні параметри змін та порядок їхнього запровадження наразі ще опрацьовуються. Варто нагадати, що після масованої російської атаки та численних повітряних тривог поїзди по всій Україні рухаються зі значними затримками. Відставання окремих рейсів від графіка сягнуло 5-10 годин, однак залізничники поступово скорочують затримки.

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Теги: Укрзалізниця Україна війна потяг

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