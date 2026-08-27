Міністр агрополітики розповів про загрозу для майбутньої посівної

Висоцький: без фінансової підтримки аграрії скоротять посіви на 5–7 мільйонів гектарів

Через системні російські атаки на портову та логістичну інфраструктуру Великої Одеси український агросектор стикається з дефіцитом потужностей для зберігання врожаю та ризиком скорочення посівних площ під майбутній урожай. Про це написав міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький у дописі у Facebook, повідомляє «Главком».

Питання оперативного реагування на кризу обговорили під час робочої зустрічі за участю Висоцького, координатора системи ООН в Україні Матіаса Шмале, а також керівництва Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) і Всесвітньої продовольчої програми (ВПП).

Дефіцит зерносховищ і обігові кошти

За словами міністра, перед аграрним сектором стоять два ключові виклики. Перший – запобігти псуванню вже зібраного врожаю: дефіцит потужностей для зберігання вже цієї осені може сягнути 11 млн т, а на його усунення потрібно близько $44 млн. Другий – забезпечити господарства обіговими коштами, оскільки навіть за умови тимчасового зберігання зерна в рукавах аграрії щомісяця мусять покривати операційні витрати та виплачувати зарплати.

Найгострішою проблемою міністр назвав компенсацію відсоткових ставок за кредитами.

«Якщо ми не підтримаємо фінансову стійкість аграріїв, існує ризик скорочення посівних площ під майбутній урожай на 5–7 мільйонів гектарів», – наголосив Тарас Висоцький.

Щоб отримати доступ до пільгового фінансування, Україна вже звернулася до Європейського Союзу з проханням виділити €220 млн безповоротної допомоги на компенсацію відсоткових ставок за кредитами для малих і середніх агровиробників.

Допомога від ООН

ФАО та ВПП разом з іншими міжнародними донорами готові надати українським фермерам до 10 000 зернових рукавів, а також модульні сховища. Керівниця ФАО Шахноза Мумінова повідомила, що перші поставки тимчасових зерносховищ очікуються найближчим часом – близько 60% таких потужностей планують спрямувати до прифронтових і найбільш постраждалих регіонів. Паралельно організація розробляє окремі програми підтримки для малих і середніх агропідприємств з обмеженим доступом до банківського фінансування.

фото: Тарас Висоцький / Facebook

Координатор системи ООН в Україні Матіас Шмале запевнив, що структура готова оперативно мобілізувати ресурси та розширювати гуманітарну допомогу українському агросектору. За підсумками зустрічі сторони погодили спільний алгоритм залучення додаткового донорського фінансування, зокрема від Світового банку та приватних гуманітарних фондів.

фото: Тарас Висоцький / Facebook

Нагадаємо, раніше Тарас Висоцький вже повідомляв про зниження прогнозу експорту зерна на сезон 2026–2027 років до 38–40 млн т (з попередніх 43 млн т) через атаки РФ на порти – Україна тоді розглядала залізничний коридор через Молдову як альтернативу морському експорту.