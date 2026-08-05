Україна та Польща узгодили подальші кроки щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт

Польська делегація надала новий список об'єктів в Україні для майбутніх досліджень

У Львові під час засідання Українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань підбили підсумки виконання домовленостей від 16 грудня 2025 року та узгодили подальші кроки щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт. Про деталі зустрічі повідомив перший заступник міністра культури Іван Вербицький, передає «Главком».

Українська сторона повністю виконала зобов'язання та видала всі узгоджені дозволи, а обидві країни відзначили успішність проведених заходів на території України. Під час засідання фахівці обговорили практичні виклики реалізації пошукових робіт в обох державах. Крім того, польська делегація надала новий список об'єктів в Україні для майбутніх досліджень, щодо яких уже готуються або подані заявки.

Наразі на Волині тривають спільні розкопки за участю фахівців українських організацій «Волинські старожитності» та «Доля», а також представників польського Інституту національної пам'яті й Вроцлавського медичного університету. Роботи підходять до завершення та мають фінішувати 7 серпня.

За попередніми даними польської сторони, дослідники вже виявили останки понад 50 осіб, які будуть перепоховані після проведення необхідних антропологічних та археологічних експертиз.

«Гідні поховання» – це пошук, ексгумація, впорядкування та належного увічнення пам'яті жертв конфліктів, репресій і історичних злочинів минулого (зокрема Волинської трагедії та подій 1943–1947 років) на територіях України та Польщі.

Як відомо, на території колишнього села Воля Островецька Ковельського району Волинської області під час ексгумаційних робіт виявили рештки 32 людей, загиблих у роки Другої світової війни. Як пише «Главком», про результати ексгумації станом на 20 липня повідомив доктор історичних наук, представник Українського інституту національної пам'яті Ярослав Онищук.

За словами Ярослава Онищука, дослідники продовжують розчищати братське поховання, яке має приблизно шість метрів завдовжки та близько двох метрів завширшки.

Нагадаємо, нещодавно тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич закликав перевести історичний діалог щодо Волинської трагедії з площини політичних суперечок до практичних кроків, зокрема ексгумацій і пошукових робіт. За його словами, саме конкретні рішення та співпраця між Україною і Польщею допоможуть зменшити напругу навколо цієї теми.