Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Україна та Польща узгодили подальші кроки щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Україна та Польща узгодили подальші кроки щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт
У Львові пройшло засідання Українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань
фото: Ivan Verbytskyi/Facebook

Польська делегація надала новий список об'єктів в Україні для майбутніх досліджень

У Львові під час засідання Українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань підбили підсумки виконання домовленостей від 16 грудня 2025 року та узгодили подальші кроки щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт. Про деталі зустрічі повідомив перший заступник міністра культури Іван Вербицький, передає «Главком».

Українська сторона повністю виконала зобов'язання та видала всі узгоджені дозволи, а обидві країни відзначили успішність проведених заходів на території України. Під час засідання фахівці обговорили практичні виклики реалізації пошукових робіт в обох державах. Крім того, польська делегація надала новий список об'єктів в Україні для майбутніх досліджень, щодо яких уже готуються або подані заявки.

Наразі на Волині тривають спільні розкопки за участю фахівців українських організацій «Волинські старожитності» та «Доля», а також представників польського Інституту національної пам'яті й Вроцлавського медичного університету. Роботи підходять до завершення та мають фінішувати 7 серпня.

За попередніми даними польської сторони, дослідники вже виявили останки понад 50 осіб, які будуть перепоховані після проведення необхідних антропологічних та археологічних експертиз.

«Гідні поховання» – це пошук, ексгумація, впорядкування та належного увічнення пам'яті жертв конфліктів, репресій і історичних злочинів минулого (зокрема Волинської трагедії та подій 1943–1947 років) на територіях України та Польщі.

Як відомо, на території колишнього села Воля Островецька Ковельського району Волинської області під час ексгумаційних робіт виявили рештки 32 людей, загиблих у роки Другої світової війни. Як пише «Главком», про результати ексгумації станом на 20 липня повідомив доктор історичних наук, представник Українського інституту національної пам'яті Ярослав Онищук.

За словами Ярослава Онищука, дослідники продовжують розчищати братське поховання, яке має приблизно шість метрів завдовжки та близько двох метрів завширшки.

Нагадаємо, нещодавно тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич закликав перевести історичний діалог щодо Волинської трагедії з площини політичних суперечок до практичних кроків, зокрема ексгумацій і пошукових робіт. За його словами, саме конкретні рішення та співпраця між Україною і Польщею допоможуть зменшити напругу навколо цієї теми.

Теги: ексгумація Польща Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Тегеран відмовився від ракетного сценарію проти України та що насправді визначило рішення іранського керівництва
Ракетою по Україні? Іран діє вдумливо
31 липня, 16:16
Наслідки влучання по російському складу Wildberries українськими безпілотниками, 18 липня 2026 рік
Удари по Wildberries: що насправді знищила Україна
19 липня, 19:03
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 липня, 00:09
Росіяни досі не розуміють, що війна вже прийшла до них
Чому росіяни не розуміють, що з ними відбувається
24 липня, 15:07
Андрюс Кубілюс та Михайло Федоров
«Ми добре працювали». Єврокомісаріат відреагував на відставку Федорова
16 липня, 11:57
Київ потрапив до топ-10 найменш комфортних міст The Economist
Київ у топ-10 найнебезпечніших міст? Шокуючий звіт експертів The Economist
7 липня, 03:43
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 липня, 00:00
Туск привітав рішення Зеленського та наголосив, що Польща готова до «дружнього та серйозного діалогу»
Польсько-українська криза. Туск відреагував на ініціативу Зеленського
18 липня, 10:59
Польща стала центром виготовлення наркотиків у ЄС
Рекордні 84 тонни: у Польщі зафіксували вибухове зростання наркоринку
22 липня, 18:00

Соціум

Уперше за 15 років. У столиці Нової Зеландії випав сніг
Уперше за 15 років. У столиці Нової Зеландії випав сніг
Україна та Польща узгодили подальші кроки щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт
Україна та Польща узгодили подальші кроки щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт
Українські надзвичайники врятували козулю під час ліквідації пожежі у Франції
Українські надзвичайники врятували козулю під час ліквідації пожежі у Франції
У Москві пройшов засекречений похорон генерала
У Москві пройшов засекречений похорон генерала
РФ готувала замах на главу німецького виробника дронів: у справі фігурує українець
РФ готувала замах на главу німецького виробника дронів: у справі фігурує українець
У Росії вибухнуло авто директора заводу, який виробляє FPV-дрони: він у реанімації
У Росії вибухнуло авто директора заводу, який виробляє FPV-дрони: він у реанімації

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
61K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua