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В Україні до 30°, місцями дощитиме: погода на 31 серпня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні до 30°, місцями дощитиме: погода на 31 серпня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють 27°-29° тепла

Сьогодні, 31 серпня, в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише в північних та Вінницькій областях вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці на заході та півночі країни місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°, у Карпатах вночі 8-13°, вдень 19-24°.

Прогноз погоди на 31 серпня
Прогноз погоди на 31 серпня
Укргідрометцентр

У понеділок, 31 серпня, у Києві мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ , вдень без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 13-18°, вдень 25-30°, у Києві вночі 16-18°, вдень 27-29°.

Як повідомлялось, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо, це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану. Цей процес має планетарне значення. Більшість кліматологів вважають, що у поточному році Тихий океан перепише сценарій української осені: тепло може затриматися аж до листопада, подарувавши затяжне «бабине літо».

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Теги: Укргідрометцентр вітер феномен погода прогноз погоди

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