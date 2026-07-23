Україна отримала обіцяний транш від МВФ на $690 млн

Кошти будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності

Кошти вже надійшли до бюджету

Україна отримала новий транш від Міжнародного валютного фонду, схвалений у вівторок, повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністра Сергія Корецького.

«Україна сьогодні отримала другий транш близько $690 млн від МВФ за новою чотирирічною програмою», - розповів прем’єр.

Він додав, що кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків.

Нагадаємо, транш було погоджено після того як Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила перший огляд 48-місячної угоди України за програмою розширеного фінансування (EFF). Загальна сума коштів, отриманих Україною в межах чинної чотирирічної програми МВФ, становитиме $2,2 млрд доларів.

Корецький наголосив, що уряд налаштований прискорити впровадження узгоджених реформ, необхідних для забезпечення доступу до зовнішнього фінансування, посилення фінансової стійкості та формування належних умов для відновлення, довгострокового економічного зростання й вступу України до Європейського Союзу.

У червні Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості на рівні експертів щодо чергового перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).