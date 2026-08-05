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Українська Fire Point об'єднала 13 партнерів для щита від балістики

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Українська Fire Point об'єднала 13 партнерів для щита від балістики
Компанія надає для проєкту перехоплювач FP7.X – прискорену версію своєї балістичної ракети FP7
фото: Fire Point, з відкритих джерел

Перше успішне перехоплення компанія планує здійснити до середини 2027 року

Український виробник дронів і ракет уклав угоди з понад десятком європейських оборонних компаній про постачання радіолокаційних, наводящих та інших систем для проєкту протиракетної оборони «Фрея» і вже приступив до інтеграції різних систем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами генеральної директорки Fire Point Ірини Терех, до проєкту вже долучилися 13 промислових партнерів, а основні домовленості практично завершені. Компанія надає для проєкту перехоплювач FP7.X – прискорену версію своєї балістичної ракети FP7 – і зараз інтегрує його із системою наведення.

Скільки коштуватиме перехоплювач

Fire Point прагне виробляти балістичні перехоплювачі вартістю менш як 1 мільйон євро за ракету – це від чверті до однієї шостої вартості ракети для комплексу Patriot. «Ми намагаємося вмістити програму, яка зазвичай триває 20 або 30 років, у кілька років», – заявила Терех, додавши, що компанія вже провела щонайменше п'ять випробувань ракети-перехоплювача. Перше успішне перехоплення Fire Point планує здійснити до середини 2027 року.

Ударна версія та плани щодо Москви

Ракета FP7 має й ударний варіант, здатний вражати наземні цілі. Ця модифікація пройшла 15 випробувальних пусків і наразі проходить сертифікацію в Міністерстві оборони України, яка, за очікуваннями, триватиме ще два-чотири тижні. Fire Point планує перше бойове застосування цієї версії вже на початку осені.

Значно більшу балістичну ракету FP9, яка, за словами розробників, зможе досягати Москви, компанія планує вперше застосувати в бойових умовах наприкінці осені.

Проєкт «Фрея» офіційно запустили в Парижі минулого місяця за участі десяти урядів і 12 оборонних компаній, серед яких Eurosam, Leonardo, Thales і Saab. Кількість промислових партнерів у майбутньому може зрости приблизно до 20, що дасть змогу наростити виробничі потужності. Система матиме відкриту архітектуру, яка дозволить замінювати окремі компоненти, зокрема радари різних виробників – зокрема, Fire Point уже підписала угоду з німецькою Hensoldt про інтеграцію радара TRML-4D, здатного одночасно відстежувати понад 1500 цілей на відстані до 250 кілометрів. Крім того, компанія веде переговори і з українськими державними виробниками ракет.

Раніше створення спільної системи протиракетної оборони підтримали Україна та дев'ять країн Європи, які об'єдналися в Антибалістичну коаліцію.

Нагадаємо, кількома тижнями раніше Fire Point уже представила протибалістичну ракету FP-7.x і концепцію Freyja як пан'європейського протибалістичного щита, що має перебувати у спільній власності країн-партнерів.

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Теги: переговори перехоплення Україна радари

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