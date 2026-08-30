Україна швидко поверне ринки зерна після відновлення експорту з портів Одеси – Мінагрополітики

Покупці повернуться через економічну вигоду

Через блокаду портів Великої Одеси традиційні покупці українського збіжжя в Азії та Африці тимчасово переорієнтовуються на інших постачальників. Проте після повноцінного відновлення експорту Україна швидко поверне свої позиції на світовому ринку, заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький, передає «Главком» із посиланням на agronews.ua.

Ключовим фактором повернення покупців стане економічна доцільність та логістика. За словами очільника відомства, альтернативна продукція – наприклад, австралійське зерно для Єгипту – обходиться дорожче на $50-60 за тонну. У річному вимірі знайти повну та вигідну заміну українським обсягам іншим країнам практично неможливо.

Також у Мінагрополітики спростували чутки про можливий експорт українського збіжжя під виглядом продукції сусідніх держав, зокрема Румунії. Походження зерна було суворо врегульоване ще у 2023 році, тому на ринок надходить виключно румунський урожай, який цьогоріч виявився вищим за середній через сприятливі погодні умови.

Висоцький підкреслив, що обсяги румунського експорту нездатні перекрити українську частку, тому ситуація не є критичною – зміниться лише сезонний розподіл поставок по року.

Як відомо, атаки на порти та судна в Чорному морі порушують поставки пшениці з України та Росії. Через це великі країни-імпортери побоюються дефіциту зерна та змушені шукати інших постачальників.

Ціни на пшеницю на Чиказькій товарній біржі з початку липня зросли більш ніж на 17%. Водночас подорожчала пшениця і в країнах, які можуть замінити чорноморські поставки – Аргентині, Австралії та США.

Нагадаємо, Росія та Україна забезпечують близько 30% світового обсягу пшениці. Через атаки на порти та судна морський експорт зерна з регіону опинився під загрозою, а альтернативні українські маршрути через Дунай і залізницю можуть компенсувати лише частину поставок.