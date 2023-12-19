В Україні з’явилися одразу дві потужні свердловини

Перша свердловина була пробурена ще у 1975 році, але з часом перейшла до бездіючого фонду через технічні ускладнення

«Укргазвидобування» запустило дві свердловини із сумарним добовим дебетом понад 200 тис. кубометрів газу на добу. Про це повідомляє «Група Нафтогаз».

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«Укргазвидобування» ввело в експлуатацію дві високодебітні свердловини. Обидві пробурені на одному родовищі: на одній з них пробурено бічний стовбур, друга – введена в експлуатацію після буріння», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перша свердловина була пробурена ще у 1975 році, але з часом перейшла до бездіючого фонду через технічні ускладнення. Щоб відновити роботу свердловини, фахівці Укргазвидобування вирішили пробурити бічний стовбур та провести кілька стадій гідророзриву пласта. Це забезпечило додаткових понад 100 тис. кубометрів «блакитного палива» для країни.

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Друга оціночно-експлуатаційна свердловина також дає понад 100 тис. кубометрів газу. Зазначається, що такий результат «Укргазвидобування» отримало завдяки вдалому вибору місця буріння, а також проведенню чотирьох стадій гідророзриву пласта.

Нагадаємо, «Укргазвидобування» запустило в роботу три високопродуктивні свердловини з сумарним дебітом 425 тис. кубометрів газу на добу. Дві з них нові, третя отримала нове життя після капітального ремонту.