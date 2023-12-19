Головна Техно Авто
search button user button menu button

В Україні подешевшав автогаз: експерт спрогнозував подальші ціни на пальне

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В Україні подешевшав автогаз: експерт спрогнозував подальші ціни на пальне
За останній тиждень оптові ціни на автогаз знизилися на 30%
фото з відкритих джерел

Експерт прогнозує подальше зниження цін на пальне

Ціни на автомобільний газ в Україні суттєво знизилися після різкого подорожчання в жовтні-листопаді. Про це повідомив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн та додав, що вартість пального знижуватиметься і надалі.

Куюн зазначив, що на АЗС вже з'явилася ціна 30,45 грн, хоча ще вчора вартість літра автогазу становила 31,45 грн.

В Україні подешевшав автогаз: експерт спрогнозував подальші ціни на пальне фото 1

«Думаю, завтра просяде нижче 30 грн/л. За тиждень, не виключаю, побачимо 27. А по мірі того, як будуть відкривати польський кордон – ще нижче», – йдеться у повідомленні.

Директор «Консалтингової групи А-95» нагадав, що ще два тижні тому деякі заправки торгували по 39,99 грн/л. Куюн додав, що проблема почала формуватися у жовтні через зростання черг на кордоні внаслідок активізації агроекспорту. За його словами, якщо раніше газовоз робив чотири ходки на місяць, то у жовтні ледве встигав одну.

«Страйк польських перевізників з 6 листопада обнулив й цю невдячну роботу й заблоковував 30% нашого імпорту LPG, що їхали саме в автоцистернах саме через польську ділянку. Дефіцит запустив ціни в небо», – підкреслив експерт.

Сергій Куюн повідомив, що ринок збільшив постачання залізницею, поїхав в об’їзд через Словаччину й нижче, а також збільшив постачання з Півдня. «Це був черговий іспит для паливного ринку й він склав його гідно», – додав він.

Директор «Консалтингової групи А-95» зазначив, що за останній тиждень оптові ціни автогазу втратили 30% і наразі становлять трохи більше 22 грн/л.

Раніше директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн розповів, від яких факторів залежать ціни на пальне та чому вони можуть відрізнятися навіть на сусідніх заправках у п’ять чи десять грн/л.

Теги: ринок страйк кордон Сергій Куюн ціни пальне

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обмеження полягають у тому, що відтепер громадяни мають отримати дозвіл у ДПСУ, щоб в’їжджати та перебувати у межах прикордонної смуги
Уряд вніс зміни до прикордонного режиму: ДПСУ дала роз'яснення
15 грудня, 17:55
Три напрямки – Краківець, Рава-Руська та Шегині – залишаються заблокованими
Блокада польського кордону: у чергах стоять 2600 вантажівок
14 грудня, 11:32
Українці мають боргові зобов'язання перед банками Польщі
Українці беруть великі кредити у банках Польщі: на що витрачають кошти
8 грудня, 09:06
Артист назвав правими тих людей, які хейтять Яму з Винником у соцмережах
Зібров висловився про Яму та Винника, які втекли від війни за кордон
4 грудня, 10:04
Петра Порошенка не пропустили на кордоні, попри підписаний головою Верховної Ради документ про відрядження
Чому Порошенка не випустили за кордон? ЗМІ оприлюднили нову версію
1 грудня, 21:37
«Укрзалізниця» запускає нові маршрути в грудні
«Укрзалізниця» запускає нові маршрути в грудні
1 грудня, 00:28
Продавчиня спецій на Ізмаїльському центральному ринку вимагала використовувати російську або узбецьку мову при спілкуванні
Скандал на Ізмаїльському ринку: мовний омбудсмен відреагував
29 листопада, 20:17
КПП «Маяки – Паланка – Удобне»
Молдова закрила два пункти пропуску на кордоні з Україною: яка причина
26 листопада, 22:57
Glencore хоче стати більш привабливим для інвесторів
Один із найбільших постачальників відмовляється від вугілля заради альтернативи
20 листопада, 14:20

Авто

В Україні подешевшав автогаз: експерт спрогнозував подальші ціни на пальне
В Україні подешевшав автогаз: експерт спрогнозував подальші ціни на пальне
Росіяни налякали прототипом електрокара «Амбер» (фото)
Росіяни налякали прототипом електрокара «Амбер» (фото)
Україна першою в світі отримає новітні десантні машини від Rheinmetall
Україна першою в світі отримає новітні десантні машини від Rheinmetall
За що водіїв можуть оштрафувати у Польщі взимку: порушення та суми
За що водіїв можуть оштрафувати у Польщі взимку: порушення та суми
США натякнули на ядерну загрозу і зайнялись проєктом «літаків Судного дня»
США натякнули на ядерну загрозу і зайнялись проєктом «літаків Судного дня»
Скільки ДТП із загиблими сталося у 2023 році: інфографіка
Скільки ДТП із загиблими сталося у 2023 році: інфографіка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
19-річний українець побив рекорд Шварценеггера, який той утримував 57 років
27K
Хто платить мільйонні застави за суддів, які потрапили до СІЗО? Відповідь НАБУ
21K
Порошенко розказав про чотири речі, які треба терміново зробити на фронті
16K
Як європейці ставляться до мігрантів із бідніших країн: неочікувані результати опитування
11K
Залужний відреагував на матеріал Bіld щодо планів РФ до 2026 року
9149
Командир роти розкритикував скандальну статтю NYT про операції ЗСУ на Херсонщині

Новини

Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:16
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Порошенко розказав про чотири речі, які треба терміново зробити на фронті
Вчора, 13:44
ЗСУ стримують ворога на шістьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:12
Авто в'їхало в кортеж Байдена, стали відомі деталі нової блокади кордону: головне за ніч
Вчора, 06:55
Невеликі дощі та ожеледиця: прогноз погоди на 18 грудня
Вчора, 03:58

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua