В Україні подешевшав автогаз: експерт спрогнозував подальші ціни на пальне

За останній тиждень оптові ціни на автогаз знизилися на 30%

Експерт прогнозує подальше зниження цін на пальне

Ціни на автомобільний газ в Україні суттєво знизилися після різкого подорожчання в жовтні-листопаді. Про це повідомив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн та додав, що вартість пального знижуватиметься і надалі.

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Куюн зазначив, що на АЗС вже з'явилася ціна 30,45 грн, хоча ще вчора вартість літра автогазу становила 31,45 грн.

«Думаю, завтра просяде нижче 30 грн/л. За тиждень, не виключаю, побачимо 27. А по мірі того, як будуть відкривати польський кордон – ще нижче», – йдеться у повідомленні.

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Директор «Консалтингової групи А-95» нагадав, що ще два тижні тому деякі заправки торгували по 39,99 грн/л. Куюн додав, що проблема почала формуватися у жовтні через зростання черг на кордоні внаслідок активізації агроекспорту. За його словами, якщо раніше газовоз робив чотири ходки на місяць, то у жовтні ледве встигав одну.

«Страйк польських перевізників з 6 листопада обнулив й цю невдячну роботу й заблоковував 30% нашого імпорту LPG, що їхали саме в автоцистернах саме через польську ділянку. Дефіцит запустив ціни в небо», – підкреслив експерт.

Сергій Куюн повідомив, що ринок збільшив постачання залізницею, поїхав в об’їзд через Словаччину й нижче, а також збільшив постачання з Півдня. «Це був черговий іспит для паливного ринку й він склав його гідно», – додав він.

Директор «Консалтингової групи А-95» зазначив, що за останній тиждень оптові ціни автогазу втратили 30% і наразі становлять трохи більше 22 грн/л.

Раніше директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн розповів, від яких факторів залежать ціни на пальне та чому вони можуть відрізнятися навіть на сусідніх заправках у п’ять чи десять грн/л.