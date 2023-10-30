Міносвіти розповіло, як підвищити шанси на вступ дитини до садка

Батькам треба заздалегідь зайняти чергу та зібрати певні документи

Записати малюка у садок буває дуже важко, адже у державних садках завжди бракує місць, а приватні, як правило, дуже дорогі. Міністерство освіти та науки України рекомендує батькам записуватися у чергу одразу після того, як народиться дитина.

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«Якщо ви впевнені, що найближчим часом не змінюватимете місце проживання, то стати в електронну чергу варто якомога раніше», – зазначають у міністерстві.

Для того, щоб записати дитину до садка, спочатку варто визначитися, який саме садок відвідуватиме дитина, а також за якими правилами до нього зараховують дітей. Для прийому до закладу дошкільної освіти загального розвитку батькам потрібно підготувати:

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заяву;

медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина не має протипоказань та може відвідувати заклад;

свідоцтво про народження.

Якщо дитині потрібно відвідувати спеціальний заклад дошкільної освіти (групи), або ж дитина потребує особливих освітніх потреб в інклюзивних групах, батькам потрібно:

отримати висновок психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивно-ресурсного центру;

узяти направлення місцевого органу управління освітою;

домовитися про індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю.

Для прийому дітей до санаторного закладу дошкільної освіти (групи) необхідно додатково надати:

довідку територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру;

направлення місцевого органу управління освітою.

Зарахування до дитячого садка відбувається впродовж одного календарного року і лише після того, як керівництво отримає від батьків усі необхідні документи.

Якщо батьки хочуть записатися в електронну чергу, їм потрібно:

зареєструватись на сайті, створений місцевим органом управління освітою;

визначитись з дошкільним закладом;

вказати: ім’я та прізвище дитини, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження, контактний телефон мами чи тата, у який саме садок батьки хочуть віддати свою дитину. Після цього клікнути «Подати заявку»;

слідкувати за статусом: якщо є вільні місця, то статус реєстрації зміниться на «Є можливість зарахування». Тоді ж батькам запропонують місце в обраному садку.

Після отримання позитивного рішення батькам потрібно буде зібрати та подати усі необхідні довідки.

Нагадаємо, нині в Україні залишилася тільки половина неповнолітніх у порівнянні з 2014 роком. 30% неповнолітніх виїхали з України з батьками, тож наразі мешкають за кордоном. 20% українських дітей були вимушені лишитися під владою Росії на окупованих територіях або ж переїхати в країну-агресорку.