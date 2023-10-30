Міносвіти розповіло, як підвищити шанси на вступ дитини до садка
Батькам треба заздалегідь зайняти чергу та зібрати певні документи
Записати малюка у садок буває дуже важко, адже у державних садках завжди бракує місць, а приватні, як правило, дуже дорогі. Міністерство освіти та науки України рекомендує батькам записуватися у чергу одразу після того, як народиться дитина.
«Якщо ви впевнені, що найближчим часом не змінюватимете місце проживання, то стати в електронну чергу варто якомога раніше», – зазначають у міністерстві.
Для того, щоб записати дитину до садка, спочатку варто визначитися, який саме садок відвідуватиме дитина, а також за якими правилами до нього зараховують дітей. Для прийому до закладу дошкільної освіти загального розвитку батькам потрібно підготувати:
- заяву;
- медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина не має протипоказань та може відвідувати заклад;
- свідоцтво про народження.
Якщо дитині потрібно відвідувати спеціальний заклад дошкільної освіти (групи), або ж дитина потребує особливих освітніх потреб в інклюзивних групах, батькам потрібно:
- отримати висновок психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивно-ресурсного центру;
- узяти направлення місцевого органу управління освітою;
- домовитися про індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю.
- Для прийому дітей до санаторного закладу дошкільної освіти (групи) необхідно додатково надати:
- довідку територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру;
- направлення місцевого органу управління освітою.
Зарахування до дитячого садка відбувається впродовж одного календарного року і лише після того, як керівництво отримає від батьків усі необхідні документи.
Якщо батьки хочуть записатися в електронну чергу, їм потрібно:
- зареєструватись на сайті, створений місцевим органом управління освітою;
- визначитись з дошкільним закладом;
- вказати: ім’я та прізвище дитини, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження, контактний телефон мами чи тата, у який саме садок батьки хочуть віддати свою дитину. Після цього клікнути «Подати заявку»;
- слідкувати за статусом: якщо є вільні місця, то статус реєстрації зміниться на «Є можливість зарахування». Тоді ж батькам запропонують місце в обраному садку.
Після отримання позитивного рішення батькам потрібно буде зібрати та подати усі необхідні довідки.
Нагадаємо, нині в Україні залишилася тільки половина неповнолітніх у порівнянні з 2014 роком. 30% неповнолітніх виїхали з України з батьками, тож наразі мешкають за кордоном. 20% українських дітей були вимушені лишитися під владою Росії на окупованих територіях або ж переїхати в країну-агресорку.
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