В «Укренерго» наголошують, що не відключали українські електростанції, а обмежували їхній виробіток



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Компанія «Укренерго» повідомила, що короткочасні обмеження виробництва електроенергії були на трьох великих вітроелектространціях — «Ботієвській», «Орлівській» та «Приморській»

Пресслужба компанії закликала журналістів відповідально ставитися до подання фактів та об’єктивно висвітлювати виступи посадових осіб НЕК «Укренерго»

Національна енергетична компанія «Укренерго» повідомляє, що не відключала українські електростанції в зв’язку з рекордним зростанням імпорту електроенергії з Російської Федерації.

Українським виробникам електроенергії лише обмежили обсяг генерації.

«Диспетчери НЕК «Укренерго» віддають команди (в законодавстві — виконують коригувальні дії) на обмеження виробітку електроенергії (тобто, зменшення обсягів генерації) для балансування енергосистеми та забезпечення операційної безпеки в енергосистемі», - йдеться в повідомленні «Укренерго».

У компанії наголошують, що відповідно до пункту 1.1 розділу 1 глави V Кодексу системи передачі забезпечення операційної безпеки є найвищим пріоритетом для оператора системи передачі.

Короткочасні обмеження виробництва електроенергії на трьох великих вітроелектространціях — «Ботієвській», «Орлівській» та «Приморській», які мали місце нещодавно, були застосовані після того, як диспетчера НЕК «Укренерго» використали всі наявні пропозиції учасників ринку для балансування енергосистеми.

Ми закликаємо журналістів відповідально ставитися до подання фактів та об’єктивно висвітлювати виступи посадових осіб НЕК «Укренерго», - зазначається в офіційному повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч на 5 листопада відбулися рекордні поставки електроенергії в об'єднану енергосистему України з Білорусі та Росії, які склали 1,216 МВт. Тієї ж ночі вперше був обмежене включення потужностей кількох українських електростанцій 18 вересня Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», що дозволив закуповувати електроенергію з країн СНД за двосторонніми договорами. За словами автора поправки Андрія Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

Але з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Імпорт здійснюється компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень втричі - до 12 млн кВт-год/добу.