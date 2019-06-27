«Валютна лібералізація та співпраця з Clearstream залучать нових інвесторів в Україну», - Костянтин Стеценко, ICU



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Костянтин Стеценко

Днями в штаб-квартирі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в Лондоні відбулася важлива для України дискусія.

На запрошення групи ICU та ЄБРР там зібралися найбільші іноземні інвестори в українські облігації. Приводом для зустрічі стало підключення України до міжнародного депозитарію Clearstream. Що це означає для інвесторів і безпосередньо для України на форумі розповіли перші особи Міністерства фінансів України, Національного банку України, представники Clearstream, ICU і Bloomberg.

Керуючий партнер ICU Костянтин Стеценко переконаний, що валютна лібералізація та співпраця з Clearstream не лише забезпечать Україні приплив нових інвестицій, але й зроблять її «помітною й більш привабливою для широкого кола інвесторів».

«Як один з найбільших операторів українського ринку, ми щодня спілкуємося з інвесторами й не з чуток знаємо, який обсяг інвестицій недоодержувала Україна тільки тому, що процедура купівлі державних облігацій була сильно ускладнена», - пояснив Костянтин Стеценко.

Тепер, з підключенням до Clearstream, механіка купівлі та продажу ОВДП для іноземних інвесторів стала простішою та швидшою.

Костянтин Стеценко зазначив, що зараз вдалий момент для залучення іноземних інвесторів через співпрацю з Clearstream, адже українська гривня сьогодні у фокусі їхньої уваги.

«Як днями відзначалося у Wall Street Journal, в інвесторів зараз прокинувся апетит до «екзотичних валют». В першу чергу, вони виділяють єгипетський фунт і українську гривню. Перший зміцнився з кінця січня відносно долара на 6%, друга - на 5%. Інфраструктурні зміни поряд зі сприятливою ситуацією на світових ринках дозволяють з оптимізмом дивитися на ринок ОВДП і очікувати припливу нових інвесторів», - заявив керуючий партнер ICU.

Міністр фінансів України Оксана Маркарова нагадала, що з початку 2019 року інвестиції нерезидентів в українські облігації внутрішньої державної позики зросли в 8 разів та наразі перевищують 51 млрд грн.

«Clearstream забезпечує іноземним інвесторам простіший доступ на український ринок. Це один з ключових пріоритетів для нас. Міжнародні інвестори виграють від умов довгострокового фінансування та роблять свій внесок в успіх України разом з українцями. Ми залишаємося прихильниками прискорення реформ, які не тільки допоможуть забезпечити більшу ліквідність на ринку, але й зменшать потребу держави у валютному фінансуванні та знизять валютні ризики», - заявила представниця Уряду України.

Олег Чурій, заступник голови Національного банку України, підкреслив, що приєднання до Clearstream позитивно відіб’ється на макрофінансовій стабільності України.

«Це сприятиме довгостроковим інвестиціям у гривневі інструменти, зниженню потреби держави у зовнішньому фінансуванні й, відповідно, зменшенню її валютних ризиків», - впевнений представник Нацбанку.

Підсумував дискусію Андре Куусвек, директор з розвитку фінансування в національних валютах і місцевих ринків капіталу ЄБРР: «Іноземні інвестори тепер зможуть вільно торгувати українськими держоблігаціями на міжнародному рівні. Це не тільки підвищить ефективність торгових операцій і знизить витрати інвесторів. Це забезпечить Україні надійне джерело фінансування для зміцнення її фінансової стійкості та забезпечення сталого зростання. ЄБРР дуже радий бути свідком такого значного досягнення».