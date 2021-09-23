Верховна Рада зробила перший крок до заборони пальмової олії

Депутати хочуть заборонити використання пальмової олії у харчових продуктах

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №5148 «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми». Про це повідомляє AgroPolit.com.

Член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук під час представлення документу зазначив, що його метою є заборона використання пальмової олії у харчових продуктах, зокрема, й у дитячому харчуванні.

Законопроєктом пропонується врегулювати застосування гідрогенізованої пальмової олії у виробництві харчових продуктів, які здебільшого споживаються дітьми, та встановити вимоги до маркування харчових продуктів, що містять пальмову олію.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді готовий до розгляду законопроєкт, яким має бути запроваджена заборона на використання пальмової олії у вітчизняній харчовій промисловості.

Нагадаємо, уряд пообіцяв зниження ціни на соняшникову олію.

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