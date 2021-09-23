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    Верховна Рада зробила перший крок до заборони пальмової олії

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    Мета законопроєкту &ndash; заборона використання пальмової олії у харчових продуктах - Верховна Рада зробила перший крок до заборони пальмової олії

    Мета законопроєкту – заборона використання пальмової олії у харчових продуктах

    Фото з відкритих джерел

    Депутати хочуть заборонити використання пальмової олії у харчових продуктах

    Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №5148 «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми». Про це повідомляє AgroPolit.com.

    Член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук під час представлення документу зазначив, що його метою є заборона використання пальмової олії у харчових продуктах, зокрема, й у дитячому харчуванні.

    Законопроєктом пропонується врегулювати застосування гідрогенізованої пальмової олії у виробництві харчових продуктів, які здебільшого споживаються дітьми, та встановити вимоги до маркування харчових продуктів, що містять пальмову олію.

    Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді готовий до розгляду законопроєкт, яким має бути запроваджена заборона на використання пальмової олії у вітчизняній харчовій промисловості.

    Нагадаємо, уряд пообіцяв зниження ціни на соняшникову олію.

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    Теги: Верховна Рада ціни
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    Верховна Рада зробила перший крок до заборони пальмової олії