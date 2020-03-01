Відсьогодні «Укртелеком» підвищує тарифи. Скільки платитимуть українці



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З 1 березня 2020 року припиняється дія знижки на щомісячну плату за послугу фіксованого телефонного зв’язку, яка діяла для абонентів (фізичних осіб) з 1 січня 2020 року

З початку березня також зміниться тариф за послуги дротового радіомовлення для фізичних осіб

Відсьогодні тарифи на послуги фіксованого телефонного зв’язку телекомунікаційного оператора «Укртелеком» підвищаться на 20-24%. Про це повідомляється на сайті компанії.

«З 1 березня 2020 року припиняється дія знижки на щомісячну плату за послугу фіксованого телефонного зв’язку, яка діяла для абонентів (фізичних осіб) з 1 січня 2020 року», – зазначено в повідомленні.

Отже, тариф «Домашній Безлімітний» буде коштувати 123 гривні на місяць (замість 99 гривень), тариф «Домашній Базовий» – 117 гривень (замість 94 гривень), тариф «Простий» – 73,81 гривні на місяць (замість 67,10 гривні).

Також з 1 березня зміниться тариф на послуги дротового радіомовлення для фізичних осіб.

Замість 35 гривень на місяць тепер оплата радіомовлення становитиме 45 гривень за аналогічний період.

Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що за грудень споживачам було нараховано до сплати за комунальні послуги на 5-35% менше – залежно від міста та регіону.

Нагадаємо, українці заборгували за «комуналку» 67 мільярдів гривень.

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