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    Економіка та фінанси

    Відсьогодні «Укртелеком» підвищує тарифи. Скільки платитимуть українці

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    З 1 березня 2020 року припиняється дія знижки на щомісячну плату за послугу фіксованого телефонного зв&rsquo;язку, яка діяла для абонентів (фізичних осіб) з 1 січня 2020 року - Відсьогодні «Укртелеком» підвищує тарифи. Скільки платитимуть українці
    З 1 березня 2020 року припиняється дія знижки на щомісячну плату за послугу фіксованого телефонного зв’язку, яка діяла для абонентів (фізичних осіб) з 1 січня 2020 року

    З початку березня також зміниться тариф за послуги дротового радіомовлення для фізичних осіб

    Відсьогодні тарифи на послуги фіксованого телефонного зв’язку телекомунікаційного оператора «Укртелеком» підвищаться на 20-24%. Про це повідомляється на сайті компанії.

    «З 1 березня 2020 року припиняється дія знижки на щомісячну плату за послугу фіксованого телефонного зв’язку, яка діяла для абонентів (фізичних осіб) з 1 січня 2020 року», – зазначено в повідомленні.

    Отже, тариф «Домашній Безлімітний» буде коштувати 123 гривні на місяць (замість 99 гривень), тариф «Домашній Базовий» – 117 гривень (замість 94 гривень), тариф «Простий» – 73,81 гривні на місяць (замість 67,10 гривні).

    Також з 1 березня зміниться тариф на послуги дротового радіомовлення для фізичних осіб.

    Замість 35 гривень на місяць тепер оплата радіомовлення становитиме 45 гривень за аналогічний період.

    Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що за грудень споживачам було нараховано до сплати за комунальні послуги на 5-35% менше – залежно від міста та регіону.

    Нагадаємо, українці заборгували за «комуналку» 67 мільярдів гривень.

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