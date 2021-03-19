Трудовий колектив в розпачі, через два тижні планується великий страйк

Тимчасова слідча комісія буде досліджувати операційну, інвестиційну та фінансову діяльність «Укрзалізниці» в період з 2015 року

Працівники «Укрзалізниці» через два тижні планують провести великий страйк із зупинкою всіх видів перевезень. Про це повідомила глава тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з перевірки й оцінки стану АТ «Укрзалізниця» Юлія Гришина на своїй сторінці у Facebook.

«Трудовий колектив в розпачі, через два тижні планується великий страйк із зупинкою всіх видів перевезень. З усіма цими матеріалами комісія вже працює», – написала Гришина після проведення чергового засідання слідчої комісії.

За її словами, ТСК буде досліджувати операційну, інвестиційну та фінансову діяльність «Укрзалізниці» в період з 2015 року, оскільки саме з того часу спостерігається стрімке погіршення стану компанії.

Гришина додала, що звільнений напередодні Голова правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак не зміг бути присутнім на засіданні через лікарняний у зв’язку з отриманням позитивного результату тесту на Covid-19.