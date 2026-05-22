Україна і Японія домовилися про венчурний фонд та хаб в Осаці

Країни обговорили інтеграцію японських технологій в українське виробництво
фото: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України
Олексій Соболев: Японія готова інвестувати не лише у відбудову, а й у довгострокову трансформацію економіки

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев зустрівся з віцепрезиденткою Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Юко Міцуї, яка прибула до Києва з першим офіційним візитом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки.

Технології замість імпорту

Центральна тема переговорів – інтеграція японських технологій в українське виробництво. Підхід передбачає не просто закупівлю техніки, а локалізацію виробництва в Україні. Першим майданчиком для цього стане сектор розмінування – саме тут вже йде робота за домовленостями, досягнутими на Ukraine Mine Action Conference у Токіо торік. Надалі цей досвід планують перенести на промисловість та аграрний сектор.

«Японія – наш стратегічний партнер у відновленні та розвитку. Дякую Уряду Японії та JICA за системну співпрацю і готовність інвестувати не лише у відбудову «стін», а й у довгострокову трансформацію української економіки», – зазначив Соболев.

Фонд, хаб і тристоронні формати

Щоб дати українським компаніям доступ до японського обладнання, розробляється механізм змішаного фінансування через Національну установу розвитку. Японська сторона також висловила зацікавленість у створенні венчурного фонду для спільних українсько-японських підприємств.

Паралельно уряд разом з UkraineInvest, JETRO та JICA опрацьовує запуск українського інвестиційного хабу в Осаці – домовленість про це з'явилася ще під час Expo-2025. Хаб має просувати українські інвестиційні можливості серед японського бізнесу.

Ще один напрям – тристоронні формати з Колумбією та Сирією, де Україна ділитиметься досвідом гуманітарного розмінування. Це може відкрити нові ринки для вітчизняних виробників спеціальної техніки та операторів.

Агросектор і людський капітал

Окремий блок зустрічі – підтримка малих фермерів, зокрема жінок-фермерок, відновлення ґрунтів, розвиток чистих технологій та переробка відходів від руйнувань. Також сторони обговорили цифровізацію, розвиток ринку праці та посилення спроможності державних інституцій.

Нагадаємо, раніше Японія спрямувала $41 млн на підтримку відновлення інфраструктури України – кошти розподілялися через JICA на чотири пріоритетні напрями: муніципальна інфраструктура, охорона здоров'я, агросектор і суспільне мовлення.

До слова, питання залучення японських технологій до виробництва обладнання для розмінування порушував і президент Зеленський під час зустрічі з делегацією JICA у 2023 році.

