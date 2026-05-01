США викреслили Україну з оборонного бюджету країни на 2027 рік

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
США викреслили Україну з оборонного бюджету країни на 2027 рік
Адміністрація США представила оборонний план на 2027 рік
Проєкт оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки на 2027 рік не передбачає фінансування програми військової допомоги Україні

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки оприлюднила проєкт оборонного бюджету на 2027 фінансовий рік, у якому повністю відсутнє фінансування ключової програми підтримки України – Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати слухань у Комітеті Сенату Сполучених Штатів Америки з питань збройних сил.

Під час слухань у Сенаті сенатори звернулися до представників Міноборони США за роз’ясненнями щодо відсутності видатків на озброєння для Києва. Виконувач обов’язків фінансового керівника Пентагону Джулс Герст офіційно підтвердив: пряма допомога Україні в документ не закладена.

«Так, це правильно. У цьому бюджеті немає фінансування USAI», – відповів виконувач обов’язків фінансового керівника Міноборони США Джулс Герст. 

USAI (Ukraine Security Assistance Initiative) – це ключова програма фінансування Міністерства оборони США, створена у 2016 році для зміцнення обороноздатності України у протидії російській агресії. Головна особливість цієї програми полягає в тому, що зброя закуповується у виробників, а не передається із запасів армії США.

Попри відсутність коштів для України, загальний оборонний бюджет США пропонують збільшити до історичного максимуму – $1,5 трлн.

Основними пріоритетами Вашингтона на 2027 рік визначено:

  • модернізацію власних збройних сил;
  • стримування Китаю;
  • розвиток новітніх військових технологій.

Остаточне рішення ще має ухвалити Конгрес – документ можуть змінити до осені. Якщо правки не внесуть, 2027 стане першим роком з 2016 без прямої військової допомоги Україні за цією програмою. 

Зауважимо, у бюджеті США на цей рік було закладено $300 млн за програмою USAI. Це була базова сума, яка підтримувала стабільність замовлень для України до моменту подання нового проєкту на 2027 рік.

«Главком» писав, що державний борг Сполучених Штатів Америки вперше з часів Другої світової війни перевищив обсяг американської економіки. Він досяг $31,27 трлн проти $31,22 трлн внутрішнього валового продукту (ВВП).

Співвідношення державного боргу до ВВП на кінець квітня 2026 року перевищило 100% і становить близько 100,2%. За прогнозами, боргове навантаження США може і надалі зростати, що створює виклики для бюджетної стабільності та економічної політики країни в середньо- і довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа оприлюднила першу офіційну оцінку військових витрат на бойові дії проти Ірану. За даними оборонного відомства США, конфлікт обійшовся американським платникам податків у щонайменше $25 млрд. Для порівняння – ця сума дорівнює річному бюджету всього космічного агентства NASA.

Політика

США викреслили Україну з оборонного бюджету країни на 2027 рік
США викреслили Україну з оборонного бюджету країни на 2027 рік
Ураження аеродрому в Челябінську. Мадяр назвав кількість знищених літаків
Ураження аеродрому в Челябінську. Мадяр назвав кількість знищених літаків
Іран пошкодив більшість американських баз на Близькому Сході – CNN
Іран пошкодив більшість американських баз на Близькому Сході – CNN
Сили оборони уразили російські Су-57 і Су-34 за 1,7 тис. км від України
Сили оборони уразили російські Су-57 і Су-34 за 1,7 тис. км від України
СБУ підтвердила новий удар по морському порту та НПЗ в Туапсе
СБУ підтвердила новий удар по морському порту та НПЗ в Туапсе
Росія цьогоріч планує рекрутувати на війну 18500 іноземців
Росія цьогоріч планує рекрутувати на війну 18500 іноземців

