Або працювати, або воювати: Уряд готує рішення для двох мільйонів чоловіків, котрі не оновили дані

Надія Карбунар
Держава шукає способи вивести з «тіні» близько двох мільйонів військовозобов’язаних

Близько двох мільйонів чоловіків, які не оновили військово-облікові дані, можуть залучити в економіку або на потреби Сил оборони. Про це заявив міністр економіки, навколишнього середовища і сільського господарства України Олексій Соболев, передає «Главком» із посиланням на «Укрінформ».

За словами Соболєва, Міністерство економіки спільно з Міноборони працює над механізмами залучення цього ресурсу.

«Тому що під час воєнного стану, як сьогодні, людина має або працювати, або воювати. Тому ми шукаємо з ними варіанти, і які процедури спростити, і що зробити для того, щоб ввести людей або в економіку, або в Сили оборони», — пояснив міністр.

Також Соболев повідомив, що зараз в Україні понад 1,3 млн заброньованих працівників.

«Кількість заброньованих зараз становить більше ніж 1,3 мільйона. Упродовж останніх кількох років вона коливається від десь 1,1 мільйона до 1 млн 300 тисяч. У цих параметрах система бронювання вже працює кілька років і в цих параметрах вона буде працювати і далі», – зазначив він.

Нагадаємо, у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) пояснили, чому застосовують тактику вилучення мобільних телефонів у громадян під час проходження військово-лікарської комісії.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

До слова, очільник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що упродовж останніх пів року Україна виконує мінімальний план мобілізації. За словами Буданова, труднощі з мобілізацією виникають, але вони закономірні та є наслідком тривалої війни в Україні.

