Чоловік сумував після смерті дружини і хотів, щоб поліцейські його застрелили, але опинився у в'язниці

Надія Карбунар
Чоловік сумував після смерті дружини і хотів, щоб поліцейські його застрелили, але опинився у в’язниці
фото ілюстративне

За посягання на життя поліцейського жителя Полтавщини ув’язнили на 12 років

Чорнухинський районний суд Полтавської області визнав місцевого жителя винним у посяганні на життя працівника правоохоронного органу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Судовий репортер».

Так, 21 жовтня 2025 року близько 16 години двоє поліцейських проводили  профілактичні заходи в центрі селища – відвідували кіоск і кафе та спілкувалися з продавцями щодо заборони продажу цигарок і алкоголю неповнолітнім. Несподівано почувся вигук: «Менти, вам хана, я вас убʼю». Інспектор поліції побачив незнайомця з предметом, схожим на вогнепальну зброю, підбіг і спробував ногою вибити з рук зброю. У цей час пролунав постріл, траєкторія кулі змістилася і вона влучила в цивільну автівку, припарковану поруч.

Поліцейський повалив зловмисника на землю, а його напарниця викликала підкріплення. Все сталося на очах продавців магазинів, багатьох мешканців селища і дітей. Місцевий житель допоміг вихопити в обвинуваченого зброю і відкинув її у бік. На місце викликали швидку, тому що затриманий втратив свідомість.

Зʼясувалося, що за годину до стрілянини цей чоловік поконфліктував з іншими поліцейськими. З ознаками алкогольного спʼяніння, похитуючись, він ішов серединою дорогою. Двоє патрульних поліцейських зупинили машину і зробили зауваження, щоб зійшов на узбіччя. Чоловік відреагував агресивно: нецензурно лаявся і смикав ручку дверей службового автомобіля. Коли поліцейський вийшов із машини обвинувачений шарпав його за форму, ображав, хапав за руку і зірвав боді-камеру, яку жбурнув до сусіднього господарства. Обвинувачений декілька разів говорив, що він застрелить поліцейського в лоб і що той помре.

Працівник поліції застосував газовий балончик, бризнувши чоловікові в обличчя. Ця подія повністю підтверджувалася записом із нагрудної камери поліції. На записі чутно, як патрульний пояснює порушнику, що його дії фіксуються. А обвинувачений відказав, що відповідає за свої вчинки і що загинути від кулі поліцейського для нього подвиг.

Уже після цього чоловік, очевидно, пішов додому і взяв обріз гвинтівки і патрони і пішов шукати працівників поліції, але зустрів уже інший патруль. Один зі свідків того дня з товаришем пив каву біля кіоску. Він розповів, що обвинувачений, проходячи повз, дуже уважно придивлявся до його одягу. Свідок був у чорному і припускає, що обвинувачений шукав поліцейських.

Дочка обвинуваченого повідомила в суді, батько практично не вживає алкоголь. Після смерті матері він випивав п’ять-шість разів, але, нібито, погано переносить алкогольні напої навіть у невеликих дозах. Дочка прибула, коли батька затримували, і знімала на відео, як він просив, щоби поліцейський його застрелив, бо він не має сенсу життя після смерті дружини.

Сусіди обвинуваченого розповіли, що раніше випадків агресії або конфліктів з його боку не було. Його ні разу не бачила п’яним і характеризували як спокійну та врівноважену людину, яка вітається при зустрічі.

У суді обвинувачений пояснив, що ходив до магазину за хлібом, але забув гроші і вертався додому. Того дня він вживав алкоголь без будь-якої причини і частину подій не памʼятає, в тому числі будь-яких сутичок із працівниками поліції. Обвинувачений свідчив плутано і суперечив сам собі: не зміг сказати, чому взяв із собою обріз гвинтівки і водночас повідомив, що був схвильований тим, що посварився з працівниками поліції. Сказав, що зупинився, побачивши поліцейських, хоча спеціально їх не шукав.

Чоловік стверджував, що не хотів вбивати  поліцейського, а тільки налякати, щоб він сам його застрелив. Під час розгляду справи обвинувачений по-різному пояснював, навіщо надіслав патрон до патронника. Говорив, що патрон узяв для себе, щоби застрелитись, що мав намір вистрілити в повітря і не цілився у поліцейського, а також, що бажав спровокувати правоохоронця, щоб той у нього вистрелив.

Із слів обвинуваченого, після смерті дружини він перебував у тяжкому психологічному стані, шукав приводи покінчити з життям, але не самогубством, бо це гріх. Обріз гвинтівки, як сказав чоловік, він десь знайшов 10 років тому і зберігав удома.

За сукупністю злочинів його засудили до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс незаконний вирок українцю Роману Клюкіну. Чоловіка засудили до 22 років позбавлення волі за звинуваченнями у шпигунстві та тероризмі. 

Раніше російський суд засудив двох військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» до 24 та 26 років позбавлення волі. Їх звинувачують у нібито вбивстві жителів самопроголошеної «ДНР».

