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    Економіка та фінанси

    Висотні будівлі можуть дозволити будувати і на сейсмічно небезпечних територіях України

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    У Закарпатській та Одеській областях і Криму сейсмічність досягає 7 балів - Висотні будівлі можуть дозволити будувати і на сейсмічно небезпечних територіях України
    У Закарпатській та Одеській областях і Криму сейсмічність досягає 7 балів

    Переважна більшість території України має сейсмічність до 6 балів

    У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропонують зменшити товщину перекриття будівель і будувати висотки на всій території України, у тому числі, і в сейсмічно нестабільних частинах України, зокрема, на Закарпатті, в Одеській області та у Криму. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

    «Переважна більшість території України має сейсмічність до 6 балів. А є окремі регіони і райони у Закарпатській, Одеській областях і Криму, де сейсмічність досягає 7 балів. І, згідно з діючими державними будівельними нормами (ДБН), там не дозволяється будувати висотні будівлі - вище 73,5 метра Зараз ми вже удосконалили та розширили районування України за сейсмічними показниками. Ця норма вступає в дію 1 травня. Що ми ще хочемо зробити, - це встановити нові вимоги до мінімальної товщини перекриття будівель. Ці зміни пропонуються у новому ДБН щодо висотних будівель, який зараз оновлюється», - написав він.

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    Перекриття планують виконувати, як нерозрізну монолітну залізобетонну плиту з мінімальною товщиною 200 мм. За необхідності, перекриття можуть підсилюватися капітелями або балками (ребрами). Не слід влаштовувати вентиляційні шахти та інші отвори у зонах умовних (арматурних) балок плоских перекриттів.

    Новий ДБН «Висотні будинки і комплекси» розробляється ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва».                 

    Такі зміни забезпечать надійність та якість конструкцій, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню безпеки людей.

    Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

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