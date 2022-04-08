Вистачить ще й сусіднім областям: Дніпропетровщина зберегла стратегічний запас зерна

За оперативними даними, посівну можна буде провести на 6 млн гектарів земель

Сьогодні наші аграрії не менш мужньо та віддано тримають свій фронт

40% полів уже засіяли у Дніпропетровській області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«У нас все йде за планом. З озиминою теж все добре», − сказав він.

Резніченко також додав, що область має нормальний стратегічний запас – і зерна, і борошна.

«І цього нам усім вистачить до нового урожаю. І не тільки нам, а й сусіднім областям», – запевнив він.

Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури на чолі з Олександром Кубраковим напрацьовує стабільну вантажну логістику, що дозволяє українським аграріям вчасно отримувати добрива, техніку, запчастини до неї та пальне.

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