Вистачить ще й сусіднім областям: Дніпропетровщина зберегла стратегічний запас зерна
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40% полів уже засіяли у Дніпропетровській області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
«У нас все йде за планом. З озиминою теж все добре», − сказав він.
Резніченко також додав, що область має нормальний стратегічний запас – і зерна, і борошна.
«І цього нам усім вистачить до нового урожаю. І не тільки нам, а й сусіднім областям», – запевнив він.
Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури на чолі з Олександром Кубраковим напрацьовує стабільну вантажну логістику, що дозволяє українським аграріям вчасно отримувати добрива, техніку, запчастини до неї та пальне.
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