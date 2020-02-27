Влада Гонконгу пообіцяла роздати кожному дорослому мешканцю по $1300



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Економіка Гонконгу стикнулася з проблемами внаслідок масових протестів та поширення коронавірусу

Гроші планують виділити з метою заохочення та активізації внутрішнього споживання та позбавлення фінансового тягаря

Влада Гонконгу заявила про намір виділити кожному постійному повнолітньому мешканцю адміністративного району КНР $1280.

Про це повідомив міністр фінансів Гонконгу Пол Чан, пише ВВС.

«Після ретельного аналізу я вирішив переказати по 10 тис. гонконгських доларів ($1280 - ред.) для постійних мешканців Гонконгу віком від 18 років. Це робиться з метою заохочення та активізації внутрішнього споживання, з одного боку, та позбавлення фінансового тягаря - з другого», - сказав Чан.

Також очікується, що місцевий уряд знизить вартість оренди житла та зменшить податки на доходи та майно.

Як зазначається, такі ініціативи пов’язані з тим, що економіка Гонконгу стикнулася з проблемами внаслідок масових протестів та поширення коронавірусу.

Нагадаємо, нещодавно у Гонконзі виявили новий шлях поширення коронавірусу.

Як відомо, 26 лютого у Німеччині оголосили початок епідемії коронавірусу.

Нагадаємо, у середу, 26 лютого, коронавірус вперше зафіксували у Північній Македонії та Грузії. Цього ж дня коронавірус діагностували у норвежця.

Як повідомлялося, коронавірус виявили на ще одному континенті.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про неготовність світу до поширення коронавірусу.

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.