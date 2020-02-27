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    Економіка та фінанси

    Влада Гонконгу пообіцяла роздати кожному дорослому мешканцю по $1300

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    <p>Економіка&nbsp;Гонконгу стикнулася з проблемами внаслідок масових протестів та поширення коронавірусу</p> - Влада Гонконгу пообіцяла роздати кожному дорослому мешканцю по $1300

    Економіка Гонконгу стикнулася з проблемами внаслідок масових протестів та поширення коронавірусу

    Гроші планують виділити з метою заохочення та активізації внутрішнього споживання та позбавлення фінансового тягаря

    Влада Гонконгу заявила про намір виділити кожному постійному повнолітньому мешканцю адміністративного району КНР $1280.

    Про це повідомив міністр фінансів Гонконгу Пол Чан, пише ВВС.

    «Після ретельного аналізу я вирішив переказати по 10 тис. гонконгських доларів ($1280 - ред.) для постійних мешканців Гонконгу віком від 18 років. Це робиться з метою заохочення та активізації внутрішнього споживання, з одного боку, та позбавлення фінансового тягаря - з другого», - сказав Чан.

    Також очікується, що місцевий уряд знизить вартість оренди житла та зменшить податки на доходи та майно.

    Як зазначається, такі ініціативи пов’язані з тим, що економіка Гонконгу стикнулася з проблемами внаслідок масових протестів та поширення коронавірусу.

    Нагадаємо, нещодавно у Гонконзі виявили новий шлях поширення коронавірусу

    Як відомо, 26 лютого у Німеччині оголосили початок епідемії коронавірусу.

    Нагадаємо, у середу, 26 лютого, коронавірус вперше зафіксували у Північній Македонії та Грузії. Цього ж дня коронавірус діагностували у норвежця.

    Як повідомлялося, коронавірус виявили на ще одному континенті.

    Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про неготовність світу до поширення коронавірусу.

    Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.

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