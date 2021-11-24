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    Економіка та фінанси

    Влада пробачила Коломойському борг в 4,7 млрд грн – ексчлен Антимонопольного комітету

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    Ігор Коломойський контролює 1540 АЗС (25% всіх заправних станцій в країні), які працюють під 11 брендами - Влада пробачила Коломойському борг в 4,7 млрд грн – ексчлен Антимонопольного комітету
    Ігор Коломойський контролює 1540 АЗС (25% всіх заправних станцій в країні), які працюють під 11 брендами
    фото: УП

    «Пропоную 23 листопада в календарі назвати днем олігарха та зробити державним вихідним», – Загребельська

    Олігарху Ігорю Коломойському дозволили не в бюджет антимонопольний штраф 4,7 млрд грн за завищення цін на бензин. Про це повідомила ексчлен Антимонопольного комітету Агія Загребельська на своїй сторінці в Facebook.

    «Пропоную 23 листопада в календарі назвати днем олігарха та зробити державним вихідним. Сьогодні ми маємо привід привітати олігархів взагалі та Коломойського, зокрема. Коломойському не треба платити 4,7 млрд грн до бюджету», – повідомила Загребельська.

    Вона заявила, що 23 листопада Апеляційний суд залишив в силі скандальне рішення Окружного адмінсуду, яке звільнило АЗС Коломойського від сплати штрафу 4,7 млрд грн за завищення цін на бензин і дизельне пальне.

    Нагадаємо, Ігор Коломойський контролює 1540 АЗС (25% всіх заправних станцій в країні), які працюють під 11 брендами. Всі 1540 АЗС олігарха встановлюють одинакові ціни на бензин і дизпаливо В окремих регіонах доля АЗС олігарха перевищує 40%. Зокрема в Дніпропетровській області з 475 АЗС – йому належить 213 стацій або 45%.

    Як повідомлялося, 23 жовтня в США поступила в продаж книга «Американська клептократія», присвячена схемам відмивання коштів Ігорем Коломойським та його зв’язкам з президентом Володимиром Зеленським.

    Теги: борг Ігор Коломойський бензин Антимонопольний комітет АЗС Агія Загребельська дизельне пальне
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    Влада пробачила Коломойському борг в 4,7 млрд грн – ексчлен Антимонопольного комітету