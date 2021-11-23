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    Бензин та дизельне пальне в Україні подешевшають

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    Востаннє помітне здешевшання бензину відбувалося в Україні наприкінці вересня - Бензин та дизельне пальне в Україні подешевшають
    Востаннє помітне здешевшання бензину відбувалося в Україні наприкінці вересня
    фото з відкритих джерел

    Мінекономіки встановило нові граничні ціни

    Міністерство економіки оприлюднило нову граничну вартість бензину й дизпального, від якої вітчизняні компанії-реалізатори можуть встановлювати свою націнку. У порівнянні із попередньою цифрою, вартість дещо знизилась. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

    «Розрахункові ціни для бензину зараз становлять 27,15 грн/л, а для дизпального – 23,83 грн/л. Середня вартість цих видів пального знизилася на 1,03 грн для бензину й зменшилася на 72 коп. для дизельного пального відповідно», – повідомляє Мінекономіки.

    Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 32,15 грн/л. Дизельного пального – 30,83 грн/л.

    Минулого разу Мінекономіки оновлювало граничні ціни на бензин та дизельне пальне 12 листопада. Тоді дизель коштував 24,55 грн/л, а бензин – 28,18 грн/л.

    Зазначимо, що при підвищенні та зниженні розрахункової вартості пального, мережі АЗС відповідно підвищують чи знижують роздрібні ціни.

    За урядовою постановою, НАК «Нафтогаз України» подає розрахунки Мінекономіки тричі на місяць.

    Раніше повідомлялося, що вартість бензину та дизельного палива може різко зрости через провокацію, яку Україні готує Російська Федерація.

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    Теги: Мінекономіки бензин ціни АЗС
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    Бензин та дизельне пальне в Україні подешевшають