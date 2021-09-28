  1. Головна
  2. Техно
  3. Телеком
рус
    Телеком

    В Україні мобільний інтернет розігнали до «космічної» швидкості

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Україні мобільний інтернет розігнали до рекордної швидкості - В Україні мобільний інтернет розігнали до «космічної» швидкості
    В Україні мобільний інтернет розігнали до рекордної швидкості
    Фото з відкритих джерел

    Компаніям Nokia та Vodafone вдалося розігнати мобільний інтернет до 772 мегабіта на секунду

    В Україні встановили рекорд швидкості мобільного інтернету. Компаніям Nokia та Vodafone вдалося розігнати мобільний інтернет у мережі 4G до 772 Мегабіт на секунду. Це кращий показник, ніж, наприклад, у Starlink – інтернету від Ілона Маска, який працює через супутники, що знаходяться у космосі. Максимальна швидкість Starlink на цей час – 650 Мбіт/с.

    Для порівняння: швидкість мобільного інтернету в мережі 4G в Україні, як правило, становить менше 100 Мбіт/с. Зазвичай це взагалі 30-40 Мбіт/с.

    Для рекордного показника компаніям знадобилося об’єднати декілька частот, на яких працює мобільний інтернет.

    Проте, про запровадження подібних технологій у реальне життя мова поки що не йде.

    Також влітку 2020 року в Україні почали тестувати мережу нового покоління – 5G. Перший в Україні демонстраційний центр 5G запустила Ericsson. Він розташований в Києві і являє собою тестову лабораторію і студію з новітнім обладнанням і передовими розробками компанії.

    А ось на Одещині новітні мобільні мережі звинуватили у вбивстві бджіл.

    Про те, чи дійсно впливає 5G на здоров’я людини, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    Читайте також:

    Теги: інтернет Vodafone Nokia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні мобільний інтернет розігнали до «космічної» швидкості