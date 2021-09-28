В Україні мобільний інтернет розігнали до «космічної» швидкості

Компаніям Nokia та Vodafone вдалося розігнати мобільний інтернет до 772 мегабіта на секунду

В Україні встановили рекорд швидкості мобільного інтернету. Компаніям Nokia та Vodafone вдалося розігнати мобільний інтернет у мережі 4G до 772 Мегабіт на секунду. Це кращий показник, ніж, наприклад, у Starlink – інтернету від Ілона Маска, який працює через супутники, що знаходяться у космосі. Максимальна швидкість Starlink на цей час – 650 Мбіт/с.

Для порівняння: швидкість мобільного інтернету в мережі 4G в Україні, як правило, становить менше 100 Мбіт/с. Зазвичай це взагалі 30-40 Мбіт/с.

Для рекордного показника компаніям знадобилося об’єднати декілька частот, на яких працює мобільний інтернет.

Проте, про запровадження подібних технологій у реальне життя мова поки що не йде.

Також влітку 2020 року в Україні почали тестувати мережу нового покоління – 5G. Перший в Україні демонстраційний центр 5G запустила Ericsson. Він розташований в Києві і являє собою тестову лабораторію і студію з новітнім обладнанням і передовими розробками компанії.

А ось на Одещині новітні мобільні мережі звинуватили у вбивстві бджіл.

Про те, чи дійсно впливає 5G на здоров’я людини, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.