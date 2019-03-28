«Волиньгаз» оскаржуватиме рішення НКРЕКП в суді



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Компанія заявила, що штраф щодо неї – це політичне рішення НКРЕКП

НКРЕКП прийняла чергові рішення застосувати максимальний штраф до семи газорозподільних компаній: «Вінницягаз», «Волиньгаз», «Київоблгаз», «Хмельницькгаз», «Харківгаз», «Закарпатгаз» та «Івано-Франківськгаз». Санкції пов’язані із приведенням операторами ГРМ обсягів спожитого газу до стандартних умов для усіх без винятку споживачів газу.

ПАТ «Волиньгаз» вважає, що такі дії державного регулятора є політично вмотивованими, оскільки усі рішення щодо семи компаній регулятор прийняв за єдиним шаблоном: були складені ідентичні акти про порушення, без достатніх юридичних обґрунтувань.

«Перевірку проводили за зверненням лише одного споживача, а їх у нас 250 тисяч осіб. Ми допустили комісію, сподіваючись, що перевірка буде всебічною і незаангажованою. Донарахований обсяг становив близько 67 кубічних метрів, його вартість лише 600 гривень, а штраф при цьому - в 1417 разів», - говорить фінансовий директор ПАТ «Волиньгаз» Андрій Тимчишак.

ПАТ «Волиньгаз» та інші оператори ГРМ наголошують на тому, що тариф на розподіл газу НКРЕКП не переглядала з травня 2016 року.

Обмеження в приведенні газу до стандартних умови є дискримінаційними для газорозподільних компаній, а спожитий газ оплачується в неповному обсязі. При цьому, за інформацією Асоціації газового ринку України, в тарифах операторів ГРМ ще з 2016 року не враховані витрати на приведення обсягів газу до стандартних умов. Це призводить до збитків операторів ГРМ.

У «Волиньгазі» переконані, що рішення НКРЕКП прийняті під тиском влади на користь окремого учасника газового ринку - НАК «Нафтогаз України», який намагається витіснити з ринку операторів ГРМ, щоб розширити свою монополію на сферу розподілу газу. Компанія «Волиньгаз» не погоджується з цим рішенням держрегулятора і буде його оскаржувати в судовому порядку.

Регулятором ініціюються нові перевірки господарської діяльності товариства. Такі умови загрожують нормальній діяльності з розподілу природного газу, а відповідно злагодженому функціонуванню всієї галузі.

Саме НАК «Нафтогаз України» продає газ постачальникам газу приведений до стандартних умов та отримує близько 90% від сплачених коштів споживачами. Натомість побутовим споживачам продавали газ з 2015 року до листопада 2018 року в робочих умовах. У зв’язку з чим утворюється різниця в обсягах, яку називають «температурними втратами» – втрати від не приведення обсягів газу до стандартних умов.