Володимир Саєнко: Санаторії «Укрпрофоздоровниці» можуть вивести Україну на світовий ринок медичного туризму



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Володимир Саєнко обіцяє наступного року зусиллями всіх членів правління підвищити прибутковість, і збільшити заробітну плату всім співробітникам «Укрпрофоздоровниці» на 100%

Наступного року більшість санаторіїв чекає ребрендинг, розробка нового корпоративного стилю, перехід на систему онлайн бронювання, - голова правління Наглядової ради

Наглядова рада 8 листопада затвердила і представила нових членів правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». За новими порядками, кожен з дев'яти членів правління, серед яких тепер багато молодих фахівців, буде відповідати за свій профіль.

Так у системі профспілкових санаторіїв почалася обіцяна управлінська реформа про яку раніше повідомляв глава правління Наглядової ради Володимир Саєнко.

Саєнко зазначив, що нове правління представило основні плани на 2020 рік.

Цифри досить амбітні, але, за словами всіх членів правління - реальні і здійсненні.

Уже наступного року більшість санаторіїв чекає ребрендинг, розробка нового корпоративного стилю, перехід на єдині міжнародні стандарти фінансової звітності, введена система онлайн бронювання. Санаторії повинні постати перед відвідувачами в оновленому вигляді, кардинально змінивши підхід до обслуговування і корпоративної етики.

«Уже наступного року, спільними зусиллями всіх членів правління ми плануємо підвищити прибутковість, збільшити кількість реалізованих путівок на 50% і збільшити заробітну плату всім співробітникам «Укрпрофоздоровниці» на 100%. У 2020 році «Укрпрофоздоровниця» візьме участь в програмі кредитування від «Європейського банку реконструкції і розвитку» для поновлення 5-ти здравниць. Стратегічним завданням буде введення нових оздоровчих продуктів і вихід на нові міжнародні ринки. Пріоритетом стане вихід на ринки Азербайджану, Молдови, Білорусії, Казахстану та Вірменії. І якщо зараз «Укрпрофоздоровниця» є лідером на ринку санаторно-курортного лікування України, то найближчим часом вона отримає нове дихання і вийде на міжнародний рівень», - розповів голова Наглядової ради.

В «Укрпрофоздоровниці» обіцяють створити всі умови для гідного і доступного оздоровлення та особливу увагу приділити програмам профілактики працюючого населення, дітей і студентів.

За словами Саєнка, профілактика захворювань коштує набагато дешевше, ніж лікування і реабілітація.