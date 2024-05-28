Ердоган вирішив суттєво змінити Конституцію Туреччини – ЗМІ

Ердоган заявив про необхідність оновлення Конституції Туреччини

Туреччина потребує ухвалення нової конституції, документ у своєму поточному вигляді не дозволяє країні рухатися далі, заявив президент республіки Реджеп Тайїп Ердоган, виступаючи на симпозіумі «Сильна Туреччина», присвяченому роковинам військового перевороту в країні 1980 року. З його слів, новий основний закон став необхідністю. Трансляцію його звернення вів телеканал TRT Haber.

«Конституція перебуває в вершині ієрархії норм. Якщо виключити конституції 1921 та 1924 років, то всі наші конституції були створені за директивами опіки та нав'язані народу. Ми не можемо продовжувати рухатися далі із нинішньою конституцією. Я вважаю це за національний обов'язок», – сказав він.

Ердоган зазначив, що ухвалення нової конституції стане «порятунком» від нинішньої, що з'явилася в результаті військового перевороту 1980 року. За його словами, цей документ підриває довіру до політики уряду. Турецький лідер підкреслив, що час переворотів та меморандумів давно залишився позаду. Він також назвав поточну версію документа «джерелом великої ганьби».

Президент Туреччини заявив, що оновлений документ має бути «інклюзивною та ліберальною конституцією, створеною цивільними особами». Він назвав ухвалення нової конституції національним боргом у 28-й законодавчий термін.

Раніше стало відомо, що у Туреччині скасовано Статут про мобілізацію та військовий стан.