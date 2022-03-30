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    Економіка та фінанси

    World Central Kitchen допоможе аграріям України з придбанням насіння, добрив і агрохімікатів

    Україна докладає максимум зусиль для успішного проходження сільгоспкампанії в умовах воєнного стану &ndash; Свириденко - World Central Kitchen допоможе аграріям України з придбанням насіння, добрив і агрохімікатів
    Україна докладає максимум зусиль для успішного проходження сільгоспкампанії в умовах воєнного стану – Свириденко

    Від успішності посівної в Україні залежить світова продовольча безпека

    Неурядова організація World Central Kitchen готова залучити власні ресурси для надання українським аграріям допомоги з придбання насіннєвого фонду, добрив та агрохімікатів.

    Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко після зустрічі з представниками World Central Kitchen і українського агробізнесу.

    Волонтерська ініціатива цієї організації, ChefsForUkraine, вже активно працює в Україні, забезпечуючи готовими стравами людей у регіонах, що постраждали від бойових дій.

    «Разом ми плануємо забезпечення продовольством не тільки завтра, але і післязавтра, і не тільки в Україні, але і на Близькому Сході та Африці, адже від успішності посівної в Україні залежить і світова продовольча безпека», – зазначила Свириденко.

    Міністерка також додала, що держава, у свою чергу, вже докладає максимум зусиль для забезпечення успішного проходження сільгоспкампанії в умовах воєнного стану.

    Зокрема, завдяки запровадженню механізму безвідсоткового кредитування для придбання техніки, насіння, добрив, паливно-мастильних матеріалів, поповнення обігових коштів тощо.

    Теги: росія окупанти війна зерно аграрії Україна окупація #stoprussia
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    World Central Kitchen допоможе аграріям України з придбанням насіння, добрив і агрохімікатів