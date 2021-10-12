Борги за комуналку сягнули 60 млрд гривень

За вивіз сміття українці вже винні 1,2 млрд грн

Найбільше українці заборгували за газ – понад 23 млрд гривень

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за серпень 2021 року скоротилася на 1,5 млрд гривень. Станом на кінець місяця борги склали 62,9 млрд гривень, повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, станом на 31 серпня борги українців склали:

За постачання та розподіл природного газу – 23,3 млрд гривень,

За постачання теплової енергії та гарячої води – 19,5 млрд гривень,

За централізоване водопостачання та водовідведення – 6,6 млрд гривень,

За управління багатоквартирним будинком – 5,5 млрд гривень,

За поводження з побутовими відходами – 1,2 млрд гривень,

За постачання та розподіл електричної енергії – 6,8 млрд гривень.

Наприкінці вересня ми повідомляли, що борги за комунальні послуги стрімко зростають. Кількість стягнень зросла втричі.

Як повідомляв «Главком», 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписано меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021–2022.

Згідно з ухваленим меморандумом, місцева влада не підвищуватиме тарифи на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону.

Крім цього, на згаданому Конгресі уряд роздав конкретні обіцянки. Була озвучена система компенсаторів: аби місцева влада не вдавалася до підвищення тарифів, їй гарантували додатково спрямувати 4% податку на доходи фізичних осіб.

Також Кабмін, починаючи з IV кварталу, виділить субвенцію з державного бюджету громадам, що знаходяться поза індексом податкоспроможності (до 0,9).

Влада Івано-Франківська заявила, що, незважаючи на підписаний урядовий меморандум, місто входить в опалювальний сезон з певними проблемами.

Тим часом опалювальний сезон на грані зриву, натомість влада купує трамваї для рідного міста Зеленського.