Борги за комунальні послуги стрімко зростають. Кількість стягнень зросла втричі

Українці заборгували постачальникам комунальних послуг 64,4 млрд грн

За рік загальна кількість боргів українців за комунальні послуги збільшилася у 1,5 раза. У серпні минулого року було зафіксовано понад 294 тис. боргів, а вже у серпні поточного року їх кількість збільшилася на понад 155 тисяч. Про це повідомляє українська компанія, що збирає, об'єднує та аналізує дані основних публічних реєстрів країни «Опендатабот».

Компанія зазначає, що за даними Держстату, станом на серпень 2021 року борги за комуналку сягли 64,4 млрд грн. Найбільше українці заборгували за постачання та розподіл природного газу – 23,7 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 20,3 млрд грн та за постачання та розподіл електричної енергії – 7,1 млрд грн.

Наразі кількість боргів за «комуналку» в Єдиному реєстрі боржників сягла понад 450 тис. справ. Це 7% від загальної кількості боргів українців.

Компанія також повідомила, що за рік загальна кількість виконавчих проваджень за борги також зросла на 33%. Якщо у серпні 2020 було відкрито 4,7 млн проваджень, то у серпні поточного року їхня кількість збільшилась до 6,2 млн.

Нагадаємо, через рекордні ціни на газ місцева влада в Україні почала піднімати тарифи. При цьому, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов запевняє, що жодної підстави підвищувати тарифи за тепло та гарячу воду для населення немає.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що уряд не планує підвищення тарифів на тепло й гарячу воду під час опалювального сезону 2021-2022 року.

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