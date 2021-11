Байден звинуватив Росію у зростанні цін на нафту

Президент США Джо Байден на кліматичному саміті у Глазго звинуватив Росію та ОПЕК у підвищенні цін на нафту. Про це Байден сказав на пресконференції, трансляція якої велася на офіційному Twitter-каналі президента США.

Байден зазначив, що стрибок цін на вуглеводні став наслідком відмови країн ОПЕК і, зокрема, Росії від додаткового видобутку нафти.

«Якщо подивитися на ціну на бензин, на нафтові ціни, це наразі наслідок відмови Росії чи країн ОПЕК качати більше нафти», – заявив президент США.

На саміті Байден також сказав, що відмова ОПЕК+ від збільшення видобутку сирої нафти не найкраще впливає на робітничий клас Америки.

При цьому Байден заявив, що чекає на розвиток подій.

«Побачимо, що відбуватиметься з цим, причому ми побачимо це швидше зарано, ніж пізно», – зазначив голова Білого дому.

