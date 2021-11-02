Байден звинуватив Росію у зростанні цін на нафту

Байден заявив, що Росія винна у підвищенні цін на нафту

Стрибок цін на вуглеводні став наслідком відмови країн ОПЕК і, зокрема, Росії від додаткового видобутку нафти, зазначив Байден

Президент США Джо Байден на кліматичному саміті у Глазго звинуватив Росію та ОПЕК у підвищенні цін на нафту. Про це Байден сказав на пресконференції, трансляція якої велася на офіційному Twitter-каналі президента США.

Байден зазначив, що стрибок цін на вуглеводні став наслідком відмови країн ОПЕК і, зокрема, Росії від додаткового видобутку нафти.

«Якщо подивитися на ціну на бензин, на нафтові ціни, це наразі наслідок відмови Росії чи країн ОПЕК качати більше нафти», – заявив президент США.

На саміті Байден також сказав, що відмова ОПЕК+ від збільшення видобутку сирої нафти не найкраще впливає на робітничий клас Америки.

При цьому Байден заявив, що чекає на розвиток подій.

«Побачимо, що відбуватиметься з цим, причому ми побачимо це швидше зарано, ніж пізно», – зазначив голова Білого дому.

Tune in as I hold a press conference from COP26 in Glasgow. https://t.co/wY4by2kRrv — President Biden (@POTUS) November 2, 2021

Відзначимо, 8 жовтня вартість бареля нафти марки WTI досягла $80 вперше з листопада 2014 року.

А 6 жовтня ціна нафти Brent перевищила $83 за барель вперше за три роки.

Така ситуація на ринку нафти підігрівається рішенням країн ОПЕК+ зберегти колишні рівні нарощування нафтовидобутку, яке дало зелене світло покупцям для подальшого розгону цін. Учасники угоди ОПЕК+ на засіданні в понеділок прийшли до угоди дотримуватися прийнятого раніше плану зі збільшення добового видобутку сировини на 400 тис. барелів щомісяця.

У банку Goldman Sachs вважають базовим варіантом розвитку подій на сировинному ринку зростання цін на Brent до $90 за барель до кінця року. Цьому сприятимуть скорочення запасів нафти в США, перемовини між США й Іраном, що зайшли в глухий кут, що перешкодить Ірану відновити поставки сировини на ринок, а також угода щодо обмеження видобутку сировини країнами ОПЕК+, повідомляв глава відділу енергетичних досліджень Goldman Sachs Деміен Курвалі.