Японія продасть частину державних резервів нафти

Наразі не уточнюється, яку саме кількість нафти зі стратегічних запасів країни планує продати японська влада

Уряд країни ухвалив відповідне рішення слідом за аналогічними кроками США

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда слідом за США офіційно оголосив про рішення відкрити частину державного резерву нафти на прохання американського керівництва. Про це повідомляє видання Nikkei із посиланням на канцелярію прем’єра.

«Нам відомо, що президент США Байден оголосив про продаж нафти. Досі ми взаємодіяли з Америкою для стабілізації світового ринку нафти, тому наша країна йде в ногу зі США, допоки це не порушуватиме закон», — заявив Кісіда.

При цьому глава уряду не став уточнювати обсяг запасів, які будуть реалізовані, і терміни здійснення цього процесу, пославшись на те, що цю інформацію оприлюднить пізніше міністр економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда.

Японський прем'єр назвав стабільність нафтових цін «дуже важливим завданням» для відновлення економіки після пандемії коронавірусу. Він зазначив, що уряд країни не має наміру обмежуватися цими заходами і співпрацюватиме з країнами-виробниками нафти, щоб пом'якшити різке зростання цін на бензин і нафту та підтримати сільське та рибне господарство.

Зазначимо, що за даними Мінекономіки Японії, на кінець вересня у десяти державних та приватних сховищах на території країни знаходилося 74,25 млн. кілолітрів нафти (467 млн. барелів). Вони можуть забезпечити потреби країни протягом 235 днів. Таким чином, добовий резерв нафти в Японії становить приблизно 1,95 млн барелів.

Раніше президент США Джо Байден оголосив про продаж 50 млн барелів нафти із стратегічного резерву країни. Рішення про використання стратегічних резервів також ухвалили Китай, Індія, Японія, Південна Корея та Великобританія.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Японія може дозволити продаж нафти з резервів для стабілізації цін.

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