У столичній мерії протік дах (фото)

Покрівля будівлі мерії потребує реставрації

Сьогодні, 11 лютого, у приміщенні Київської міської держадміністрації протекла стеля. Про це повідомив депутат Київради від «Європейської солідарності» Леонід Ємець на своїй сторінці у Facebook.

Депутат оприлюднив фото зі столичної мерії. На них видно, що біля входу до зали засідань Київради стоїть відро, куди зі стелі капає вода. Поруч з відром лежить ганчірка.

У коментарі під дописом керуючий справами секретаріату в Київська міська рада Ігор Хацевич зазначив, що дах протікає давно через специфіку конструкції. «Ще наприкінці 2018 року було розроблено проект реставрації покрівлі, який має зняти такі проблеми, але через вибори 2019-го та 2020 років та карантин він, на жаль, так і не почав реалізуватись. Сподіваюсь в найближчий час проект буде реалізовано, щоправда на це потрібна значна сума. Розраховуємо на підтримку в залі», – написав він.

Нагадаємо, сьогодні проходить пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання.

Загалом депутати планують розглянути 275 питань.

Зокрема, депутати Київради ухвалили звернення до уряду щодо передачі Гостиного двору в комунальну власність територіальної громади столиці.

Планувалося розглянути питання про передачу Благодійній організації «Фонд пам’яті «Бабин Яр» в оренду земельних ділянок. Це питання викликало неоднозначні дискусії в багатьох фракціях. Тому мер Києва Віталій Кличко ухвалив рішення зняти це резонансне питання з порядку денного.