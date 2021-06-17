Попри перемоги в антикорупційному суді нерухомість цивільної дружини Януковича досі під арештами

Любов Полєжай за допомогою адвоката добивається скасування арештів на своє майно, які діютьі з лютого 2015 року

За відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на 15 червня 2021 року житловий будинок площею 416,9 кв. м і дві земельні ділянки площами 0,02 га і 0,14 га у селі Нові Петрівці під Києвом, що є власністю цивільної дружини президента-втікача Любові Полєжай, знаходяться під арештами. Про це повідомляє «Главком» у своїй публікації «Все в «сім’ю». Як здобуває судові перемоги цивільна дружина Януковича».

У середині лютого 2015 року згадані арешти наклав Печерський районний суд Києва у рамках кримінального провадження, в якому підозрюваним проходить експрезидент Віктор Янукович. Тоді ж слідство заявило, що пані Полєжай є співмешканкою Януковича, а тому були підстави вважати, що справжнім власником цієї нерухомості є сам Янукович.

Вищий антикорупційний суд 26 березня 2021 року частково задовольнив клопотання адвоката Полєжай і скасував накладені арешти шестирічної давнини. Серед аргументів слідчої судді було те, що у 2015 році Печерський райсуд не дослідив факту перебування майна, на яке накладено арешт, у спільній сумісній власності жінки (Полєжай) і чоловіка (Януковича), які проживають однією сім`єю.

Окремо адвокат цивільної дружини Януковича просив слідчу суддю не лише формально скасувати арешти, а й зобов`язати прокурора протягом 10 днів з моменту проголошення судової ухвали подати державному реєстратору заяву про припинення арешту (обтяження) і виключення записів про такі обтяження з реєстру. Суддя на це не пішла, заявивши, що це виходить за межі її повноважень.

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Тому в майновому реєстрі нерухомість Лобові Полєжай досі позначена як арештована.