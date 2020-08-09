Закупівельні ціни на українську пшеницю різко впали



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Виробники стримують продажі пшениці в очікуванні зростання цін

На тлі різкого зниження біржових цін на пшеницю в США та в очікуванні підсумків єгипетського тендеру трейдери в Україні суттєво знизили закупівельні ціни на пшеницю. Про це повідомляє graintrade, пише agronews.ua.

Внаслідок нижчої, ніж торік, урожайності виробники стримують продажі пшениці в очікуванні зростання цін. У липні трейдери були змушені підвищувати ціни задля формування експортних партій пшениці.

Очікувалося, що ціни поступово знижуватимуться по мірі виконання експортних контрактів та збільшення обсягу пропозицій, але 8 серпня всі основні експортери різко опустили закупівельні ціни в порту на 200-250 грн/т до 6250-6350 грн/т або $190-191/т. Деякі трейдери знизили ціни ще минулого тижня, а інші купували дорогу пшеницю, щоб завантажити судна.

Дані по збиранню пшениці дозволяють сподіватися на врожай на рівні щонайменше 25,5 млн т, а можливо й прогнозованих 26-26,2 млн т, з яких можна буде експортувати 17-18 млн т. Чинник поганого врожаю втратив вагу, тому тепер на ринки впливатимуть світові фундаментальні чинники.

Минулого року в цей період ціни української продовольчої пшениці в порту складали $172-175/т, тому сьогоднішні ціни нового врожаю $190-192/т прийнятні для поточного сезону.

Збільшення врожаю в Росії стримуватиме ціни на чорноморську пшеницю у серпні та вересні, а наприкінці року на ринок вийде гарний врожай з Австралії, що посилить конкуренцію з українською пшеницею.

8 серпня Єгипет придбав 410 тис. т російської та української пшениці за ціною на $2,5/т нижчою, ніж на попередніх торгах, що свідчить про готовність російських трейдерів опускати ціни задля активізації продажів.

Україна протягом наступних десяти років продовжить покращувати свої позиції на світовому ринку зерна і, потенційно, увійде до ТОП-5 країн експортерів зернових, збільшивши свою частку до 14%.

До слова, світові ціни на продовольство в липні 2020 року підвищилися.