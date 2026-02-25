Посівний календар на березень 2026: гаряча пора на підвіконнях та перші кроки в саду
Актуальний календар для городників та садівників на перший місяць справжньої весни
У березні садівники та городники остаточно прощаються із зимовим спокоєм. Це місяць «великого посіву», коли розсадна кампанія входить у свою пікову фазу, а в садах розпочинається активна обрізка та перші обробки від шкідників. Березнева погода підступна: потужна відлига може раптово змінитися нічними заморозками, що потребує від господарів особливої пильності та готовності захистити молоді пагони.
«Главком» підготував докладний місячний календар садівника на березень 2026 року з урахуванням усіх фаз Місяця, щоб ваші рослини були здоровими, а майбутній врожай – рекордним.
Сприятливі та несприятливі дні у березні
Березень – це час, коли світловий день стрімко збільшується, що дає рослинам потужний поштовх до росту. У цей період важливо встигнути посіяти основні культури та підготувати ґрунт у теплицях.
- Сприятливі дні для посіву та робіт: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 26, 27 березня.
- Несприятливі дні для будь-яких робіт: 3, 15, 16, 18, 19, 20 березня.
Місячний посівний календар на березень 2026
Дотримання місячних циклів допоможе вам синхронізувати догляд за рослинами з природними ритмами.
|Овочі до столу та на зберігання
|Томати
|1, 2, 3, 7, 8, 19, 20, 21
|Перець солодкий
|1, 2, 3, 7, 8, 19, 20
|Баклажани
|1, 2, 3, 7, 8
|Селера
|1, 2, 3, 19, 20
|Зелень та трави
|Салати, шпинат, кріп, петрушка, кінза
|1, 2, 3, 19, 20, 27, 28
Місячний посівний календар на березень 2026 року
- 1–2 березня: Місяць, що зростає. Сприятливий час для посіву ранньої капусти та пікірування лютневої розсади.
- 3 березня: Повня. Роботи з рослинами заборонені. Краще зайнятися впорядкуванням садового інвентарю або закупівлею насіння квітів.
- 4–9 березня: Спадний Місяць. Ідеальний період для посіву коренеплодів у теплиці (редиска, морква, коренева селера). Можна проводити обрізку плодових дерев.
- 10–11 березня: Несприятливі дні. Утримайтеся від поливу – коріння в цей час дуже чутливе до перезволоження.
- 12–14 березня: Гарний час для боротьби зі шкідниками, що зимували в корі, та побілки стовбурів, якщо ви не зробили цього раніше.
- 15–17 березня: Час для підготовки ґрунтосумішей та прогрівання картоплі перед посадкою.
- 19 березня: Молодик. День спокою. Не варто нічого сіяти чи пересаджувати. Плануйте схему посадок на городі.
- 20–23 березня: Дуже сприятливий період. Масовий посів на розсаду томатів, баклажанів та перцю. Посіяні в ці дні квіти матимуть «потужний» імунітет.
- 24–25 березня: Дні для роботи з ґрунтом: розпушування, підгортання, мульчування пристовбурних кіл.
- 26–28 березня: Сприятливі дні для посіву зелені на підвіконні (базилік, шпинат, кріп). Полив та підживлення будуть максимально ефективними.
- 29–31 березня: Підготовка парників до висадки першої розсади. Очищення саду від залишків сухої трави та листя.
Ключові роботи в березні:
- Загартовування розсади: починайте привчати рослини до свіжого повітря, виставляючи їх на веранду або балкон у сонячні години.
- Весняна обрізка: проведіть санітарну та формувальну обрізку дерев і кущів до початку сокоруху.
- Обробка саду: перше обприскування «по сплячих бруньках» допоможе знищити личинки шкідників.
- Догляд за полуницею: очистьте грядки від старого листя та проведіть перше підживлення азотними добривами.
Перевірка сховищ: цибуля-сіянка та бульби квітів потребують ретельного огляду перед висадкою.
