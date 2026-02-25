Посівний календар на березень 2026: гаряча пора на підвіконнях та перші кроки в саду

Актуальний календар для городників та садівників на перший місяць справжньої весни

У березні садівники та городники остаточно прощаються із зимовим спокоєм. Це місяць «великого посіву», коли розсадна кампанія входить у свою пікову фазу, а в садах розпочинається активна обрізка та перші обробки від шкідників. Березнева погода підступна: потужна відлига може раптово змінитися нічними заморозками, що потребує від господарів особливої пильності та готовності захистити молоді пагони.

«Главком» підготував докладний місячний календар садівника на березень 2026 року з урахуванням усіх фаз Місяця, щоб ваші рослини були здоровими, а майбутній врожай – рекордним.

Сприятливі та несприятливі дні у березні

Березень – це час, коли світловий день стрімко збільшується, що дає рослинам потужний поштовх до росту. У цей період важливо встигнути посіяти основні культури та підготувати ґрунт у теплицях.

Сприятливі дні для посіву та робіт: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 26, 27 березня.

Несприятливі дні для будь-яких робіт: 3, 15, 16, 18, 19, 20 березня.

Місячний посівний календар на березень 2026

Дотримання місячних циклів допоможе вам синхронізувати догляд за рослинами з природними ритмами.

Овочі до столу та на зберігання Томати 1, 2, 3, 7, 8, 19, 20, 21 Перець солодкий 1, 2, 3, 7, 8, 19, 20 Баклажани 1, 2, 3, 7, 8 Селера 1, 2, 3, 19, 20 Зелень та трави Салати, шпинат, кріп, петрушка, кінза 1, 2, 3, 19, 20, 27, 28

Місячний посівний календар на березень 2026 року

1–2 березня: Місяць, що зростає. Сприятливий час для посіву ранньої капусти та пікірування лютневої розсади.

Місяць, що зростає. Сприятливий час для посіву ранньої капусти та пікірування лютневої розсади. 3 березня: Повня. Роботи з рослинами заборонені. Краще зайнятися впорядкуванням садового інвентарю або закупівлею насіння квітів.

Повня. Роботи з рослинами заборонені. Краще зайнятися впорядкуванням садового інвентарю або закупівлею насіння квітів. 4–9 березня: Спадний Місяць. Ідеальний період для посіву коренеплодів у теплиці (редиска, морква, коренева селера). Можна проводити обрізку плодових дерев.

Спадний Місяць. Ідеальний період для посіву коренеплодів у теплиці (редиска, морква, коренева селера). Можна проводити обрізку плодових дерев. 10–11 березня: Несприятливі дні. Утримайтеся від поливу – коріння в цей час дуже чутливе до перезволоження.

Несприятливі дні. Утримайтеся від поливу – коріння в цей час дуже чутливе до перезволоження. 12–14 березня: Гарний час для боротьби зі шкідниками, що зимували в корі, та побілки стовбурів, якщо ви не зробили цього раніше.

Гарний час для боротьби зі шкідниками, що зимували в корі, та побілки стовбурів, якщо ви не зробили цього раніше. 15–17 березня: Час для підготовки ґрунтосумішей та прогрівання картоплі перед посадкою.

Час для підготовки ґрунтосумішей та прогрівання картоплі перед посадкою. 19 березня: Молодик. День спокою. Не варто нічого сіяти чи пересаджувати. Плануйте схему посадок на городі.

Молодик. День спокою. Не варто нічого сіяти чи пересаджувати. Плануйте схему посадок на городі. 20–23 березня: Дуже сприятливий період. Масовий посів на розсаду томатів, баклажанів та перцю. Посіяні в ці дні квіти матимуть «потужний» імунітет.

Дуже сприятливий період. Масовий посів на розсаду томатів, баклажанів та перцю. Посіяні в ці дні квіти матимуть «потужний» імунітет. 24–25 березня: Дні для роботи з ґрунтом: розпушування, підгортання, мульчування пристовбурних кіл.

Дні для роботи з ґрунтом: розпушування, підгортання, мульчування пристовбурних кіл. 26–28 березня: Сприятливі дні для посіву зелені на підвіконні (базилік, шпинат, кріп). Полив та підживлення будуть максимально ефективними.

Сприятливі дні для посіву зелені на підвіконні (базилік, шпинат, кріп). Полив та підживлення будуть максимально ефективними. 29–31 березня: Підготовка парників до висадки першої розсади. Очищення саду від залишків сухої трави та листя.

Ключові роботи в березні:

Загартовування розсади: починайте привчати рослини до свіжого повітря, виставляючи їх на веранду або балкон у сонячні години.

Весняна обрізка: проведіть санітарну та формувальну обрізку дерев і кущів до початку сокоруху.

Обробка саду: перше обприскування «по сплячих бруньках» допоможе знищити личинки шкідників.

Догляд за полуницею: очистьте грядки від старого листя та проведіть перше підживлення азотними добривами.

Перевірка сховищ: цибуля-сіянка та бульби квітів потребують ретельного огляду перед висадкою.