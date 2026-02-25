Головна Країна Суспільство
Посівний календар на березень 2026: гаряча пора на підвіконнях та перші кроки в саду

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Посівний календар на березень 2026: гаряча пора на підвіконнях та перші кроки в саду
колаж: glavcom.ua

Актуальний календар для городників та садівників на перший місяць справжньої весни

У березні садівники та городники остаточно прощаються із зимовим спокоєм. Це місяць «великого посіву», коли розсадна кампанія входить у свою пікову фазу, а в садах розпочинається активна обрізка та перші обробки від шкідників. Березнева погода підступна: потужна відлига може раптово змінитися нічними заморозками, що потребує від господарів особливої пильності та готовності захистити молоді пагони.

«Главком» підготував докладний місячний календар садівника на березень 2026 року з урахуванням усіх фаз Місяця, щоб ваші рослини були здоровими, а майбутній врожай – рекордним.

Сприятливі та несприятливі дні у березні

Березень – це час, коли світловий день стрімко збільшується, що дає рослинам потужний поштовх до росту. У цей період важливо встигнути посіяти основні культури та підготувати ґрунт у теплицях.

  • Сприятливі дні для посіву та робіт: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 26, 27 березня.
  • Несприятливі дні для будь-яких робіт: 3, 15, 16, 18, 19, 20 березня.

Місячний посівний календар на березень 2026

Посівний календар на березень 2026: гаряча пора на підвіконнях та перші кроки в саду фото 1

Дотримання місячних циклів допоможе вам синхронізувати догляд за рослинами з природними ритмами.

Посівний календар на лютий 2026 – таблиця

 Овочі до столу та на зберігання
Томати 1, 2, 3, 7, 8, 19, 20, 21
Перець солодкий 1, 2, 3, 7, 8, 19, 20
Баклажани 1, 2, 3, 7, 8
Селера  1, 2, 3, 19, 20
Зелень та трави
Салати, шпинат, кріп, петрушка, кінза 1, 2, 3, 19, 20, 27, 28

Місячний посівний календар на березень 2026 року

  • 1–2 березня: Місяць, що зростає. Сприятливий час для посіву ранньої капусти та пікірування лютневої розсади.
  • 3 березня: Повня. Роботи з рослинами заборонені. Краще зайнятися впорядкуванням садового інвентарю або закупівлею насіння квітів.
  • 4–9 березня: Спадний Місяць. Ідеальний період для посіву коренеплодів у теплиці (редиска, морква, коренева селера). Можна проводити обрізку плодових дерев.
  • 10–11 березня: Несприятливі дні. Утримайтеся від поливу – коріння в цей час дуже чутливе до перезволоження.
  • 12–14 березня: Гарний час для боротьби зі шкідниками, що зимували в корі, та побілки стовбурів, якщо ви не зробили цього раніше.
  • 15–17 березня: Час для підготовки ґрунтосумішей та прогрівання картоплі перед посадкою.
  • 19 березня: Молодик. День спокою. Не варто нічого сіяти чи пересаджувати. Плануйте схему посадок на городі.
  • 20–23 березня: Дуже сприятливий період. Масовий посів на розсаду томатів, баклажанів та перцю. Посіяні в ці дні квіти матимуть «потужний» імунітет.
  • 24–25 березня: Дні для роботи з ґрунтом: розпушування, підгортання, мульчування пристовбурних кіл.
  • 26–28 березня: Сприятливі дні для посіву зелені на підвіконні (базилік, шпинат, кріп). Полив та підживлення будуть максимально ефективними.
  • 29–31 березня: Підготовка парників до висадки першої розсади. Очищення саду від залишків сухої трави та листя.

Ключові роботи в березні:

  • Загартовування розсади: починайте привчати рослини до свіжого повітря, виставляючи їх на веранду або балкон у сонячні години.
  • Весняна обрізка: проведіть санітарну та формувальну обрізку дерев і кущів до початку сокоруху.
  • Обробка саду: перше обприскування «по сплячих бруньках» допоможе знищити личинки шкідників.
  • Догляд за полуницею: очистьте грядки від старого листя та проведіть перше підживлення азотними добривами.

Перевірка сховищ: цибуля-сіянка та бульби квітів потребують ретельного огляду перед висадкою.

