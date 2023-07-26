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Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію
Воєнний стан в Україні ввели через повномасштабне вторгнення Росії у лютому 2022 року
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Воєнний стан в Україні планують продовжити до середини листопада

Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду пропозицію затвердити його укази про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Про це йдеться на сайті парламенту.

У відповідних законопроектах пропонується, щоб воєнний стан і мобілізацію було продовжено з 18 серпня ще на 90 днів, тобто до середини листопада.

Минулого разу президент продовжував воєнний стан і мобілізацію також на три місяці. Найближчими днями парламент планує підтримати ці укази, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Триває 518-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав три ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки. 

Теги: воєнний стан війна мобілізація

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