Пресконференція Зеленського та Столтенберга за результатами саміту НАТО: трансляція

Основні теми для України на саміті НАТО: нові пакети підтримки для ЗСУ, запрошення до НАТО та гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проводять спільну пресконференцію за результатами другого дня саміту НАТО.

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Володимир Зеленський наголосив, що нові пакети підтримки для ЗСУ, запрошення до НАТО та гарантії безпеки для України на шляху до НАТО стануть сьогодні основними темами для обговорення.

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Порядок денний українського президента на сьогодні

Протягом дня заплановані зустрічі Зеленського із Байденом, Трюдо, Шольцем та Макроном. Також відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО за участі Зеленського.

Головною темою зустрічі стане продовження військової та гуманітарної підтримки України і перспективи її вступу до Альянсу.

Які рішення щодо України вже ухвалили учасники саміту?

Деякі учасники саміту НАТО оголосили про нову військову допомогу для України. Серед країн-союзників спостерігаються різні підходи до цього питання. Німеччина, хоча виступає проти надання Україні чітких гарантій стосовно вступу до Альянсу, проте планує значний пакет військової допомоги, включаючи бронетехніку, протиповітряну оборону, артилерійські снаряди та безпілотні апарати, загальною вартістю близько 600 млн євро.

Франція планує передати Україні далекобійні крилаті ракети Scalp, що дозволять завдавати удару по цілях у тилу Росії. Польща, своєю чергою, розглядає можливість вислання своїх військ на територію України як миротворців, за умови припинення вогню.

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Раніше повідомлялося, що багато країн Альянсу бояться членства України у НАТО.