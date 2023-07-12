Головна Країна Політика
search button user button menu button

Пресконференція Зеленського та Столтенберга за результатами саміту НАТО: трансляція

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Пресконференція Зеленського та Столтенберга за результатами саміту НАТО: трансляція
Генсек НАТО Єнс Столтенберг і президент України Володимир Зеленський
фото скріншот відео

Основні теми для України на саміті НАТО: нові пакети підтримки для ЗСУ, запрошення до НАТО та гарантії безпеки 

Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проводять спільну пресконференцію за результатами другого дня саміту НАТО. 

Володимир Зеленський наголосив, що нові пакети підтримки для ЗСУ, запрошення до НАТО та гарантії безпеки для України на шляху до НАТО стануть сьогодні основними темами для обговорення. 

Порядок денний українського президента на сьогодні

Протягом дня заплановані зустрічі Зеленського із Байденом, Трюдо, Шольцем та Макроном. Також відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО за участі Зеленського.

Головною темою зустрічі стане продовження військової та гуманітарної підтримки України і перспективи її вступу до Альянсу.

Які рішення щодо України вже ухвалили учасники саміту?

Деякі учасники саміту НАТО оголосили про нову військову допомогу для України. Серед країн-союзників спостерігаються різні підходи до цього питання. Німеччина, хоча виступає проти надання Україні чітких гарантій стосовно вступу до Альянсу, проте планує значний пакет військової допомоги, включаючи бронетехніку, протиповітряну оборону, артилерійські снаряди та безпілотні апарати, загальною вартістю близько 600 млн євро.

Франція планує передати Україні далекобійні крилаті ракети Scalp, що дозволять завдавати удару по цілях у тилу Росії. Польща, своєю чергою, розглядає можливість вислання своїх військ на територію України як миротворців, за умови припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що багато країн Альянсу бояться членства України у НАТО.

Теги: НАТО Володимир Зеленський Україна Єнс Столтенберг

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Альянс має показати свою силу та міць
Україна-НАТО: одне нагадування і одна пропозиція
Сьогодні, 10:00
Володимир Зеленський закликатиме партнерів надати Україні запрошення до НАТО
Зеленський озвучив пріоритети свого візиту на саміт НАТО
Сьогодні, 10:48
Анджей Дуда: Я сподіваюся, що за кілька років Україна стане повноцінним членом НАТО
Дуда розчарований рішенням НАТО щодо України (відео)
Сьогодні, 11:09

Політика

Переговори з Росією: кому з політиків на WhatsApp подзвонив Лукашенко та як обирали делегацію
Переговори з Росією: кому з політиків на WhatsApp подзвонив Лукашенко та як обирали делегацію
Пресконференція Зеленського та Столтенберга за результатами саміту НАТО: трансляція
Пресконференція Зеленського та Столтенберга за результатами саміту НАТО: трансляція
Зеленський повідомив, коли Україна стане членом НАТО
Зеленський повідомив, коли Україна стане членом НАТО
Розмовляв із закордонним міністром у сауні: Резніков про перші дні війни
Розмовляв із закордонним міністром у сауні: Резніков про перші дні війни
Зеленський зустрівся із Сунаком: перші деталі
Зеленський зустрівся із Сунаком: перші деталі
Саміт НАТО у Вільнюсі. Фото Зеленського, яке розсварило українців
Саміт НАТО у Вільнюсі. Фото Зеленського, яке розсварило українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Ярош прокоментував скандал із рапортом Маркуса
11K
Що чекає на людей і планету? ООН оновила свої прогнози
8857
У Росії злітав літак, в Україні лунав сигнал тривоги
8809
«Піариться на тіктоках»: сержант із бригади Маркуса «розніс» його скандальний рапорт
8310
«Укрзалізниця» призначила нічний рейс на один із найбільш популярних напрямків: розклад
6936
Військовий Маркус влаштував скандал і написав дивний рапорт (фото)

Новини

РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
Вчора, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
Вчора, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
Вчора, 12:39
Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Вчора, 07:42
30 зіткнень за добу: Генштаб повідомив, де ведуться запеклі бої
Вчора, 06:19

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту