Конференція з обговорення містобудівної реформи завершилася скандалом

Опоненти влади заявляють, що їх викинули із zoom-конференції, яка проводилася з європейськими партнерами

Представників громадських організацій, журналістів, мерів міст та навіть депутатів, які виступають проти підписання президентом законопроєкту про так звану «містобудівну реформу» №5655 виключили із zoom-конференції з європейськими партнерами, під час якої мали обговорити скандальні зміни до законодавства. Про це повідомила головна редакторка сайту «Чесно» Ірина Федорів.

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Обговорення містобудівної «реформи» мало відбутись 11 липня. Серед учасників були заявлені лідерка партії «Слуга народу» і авторка законопроєкту 5655 Олена Шуляк, віцепрем'єр Олександр Кубраков і його заступниця Олександра Азархіна, а також європейські партнери.

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Однак спочатку зустріч затримали, а потім деяких учасників поступово вимкнули. Від’єднали від заходу окрім представників «Чесно», представницю Інституту законодавчих ідей, представницю архітекторів Анну Кирій, представників Асоціації міст України та майже десятьох мерів великих міст України. Така ж доля спіткала і редакторку відділу політики ZN.UA Інну Ведернікову.

Противників президентського законопроєкту про так звану «містобудівну реформу» №5655 виключили із zoom-конференції з європейськими партнерами фото: скріншот з відео Руху «Чесно»

Федорів зазначила, що Рух «Чесно» одразу ж направив листа на електронну скриньку представника Європарламенту Андрюса Кубілюса та Катерині Мусієнко щодо того, що не може потрапити на захід.

«Через пів години ми отримали відповідь: організаторами є «українські колеги», і «вони люб'язно просять нас» приєднатися, технічна команда нас впустить. Ми намагалися зайти знову, але дива не сталося», – зазначила вона.

Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан також висловив обурення, що представникам місцевого самоврядування так і не дали можливості озвучити свою позицію на зустрічі з європарламентаріями.

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«Оскільки представникам місцевого самоврядування не дали можливості озвучити свою позицію на зустрічі з європарламентаріями, Асоціація міст України пропонує всім євродепутатам, які 11 липня взяли участь в обговоренні законопроєкту 5655 з його лобістами, стати учасниками відкритого обговорення за участі представників місцевого самоврядування, професійної спільноти, громадянського сектору та всіх охочих», – прокоментував ситуацію Слобожан.

Як з’ясувалось, із заходу видалили й депутатку «Слуги народу» Ганну Бондар, яка очолює робочу групу, що напрацьовує альтернативу 5655 – містобудівний кодекс.

«Я отримала лінк, який також мали мої колеги з парламенту. Приєдналася і одразу побачила, що вже є кілька десятків учасників. Зустріч затримувалася хвилин на 15. Потім я помітила, як учасники почали зникати один за одним. І зрештою на шостій хвилині після початку зустрічі відключили і мене», – розповіла Бондар.

Народні депутати, яких усунули із зустрічі, теж отримали листа від представника Європарламенту, в якому їм порадили звернутися щодо питань реєстрації на електронну пошту МЗС. Їм подякували та сказали, що «очікують на їхню участь у наступних подіях».

Нагадаємо, членство Людмили Марченко у фракції політичної партії «Слуга народу» призупинено після оголошення їй підозри у зловживанні впливом. За даними слідства, вона обіцяла за гроші допомогти військовозобов'язаному виїхати за кордон.

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До слова, у парламенті зареєстрували законопроєкт № 9477, яким пропонується скорочувати термін ув'язнення засудженим, які читають книжки. Одна книжка – мінус три дні. Ініціатором законопроєкту виступив нардеп Сергій Гривко.