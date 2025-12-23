Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Естонія профінансує відновлення української енергосистеми

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Естонія профінансує відновлення української енергосистеми
Російські загарбники щодня завдають ударів по українській енергетиці
фото: AP

Кошти підуть на закупівлю запасних частин, генераторів і палива, а також проведення аварійних ремонтних робіт

Естонія спрямовує додаткові 2 млн євро до Енергетичного фонду підтримки України для відновлення української енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство клімату Естонії.

Зазначається, що кошти спрямують на покриття нагальних потреб українських енергетичних підприємств, зокрема закупівлю запасних частин, генераторів і палива, а також проведення аварійних ремонтних робіт.

Міністр енергетики та екології Естонії Андрес Сутт наголосив, що підтримка допоможе Україні впоратися з можливими викликами в зимовий період. «Підтримка Естонії допоможе Україні впоратися з можливими труднощами, що чекають на неї цієї зими», – сказав він.

Енергетичний фонд підтримки України був створений у межах угоди між Європейською комісією та Міністерством енергетики України з метою мінімізації наслідків російських атак на критичну енергетичну інфраструктуру. Раніше країна внесла до фонду 620 тис. євро за рахунок коштів Міністерства закордонних справ Естонії.

Нагадаємо, глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна різко відреагував на масований російський удар по Україні, заявивши, що Москва продовжує ескалацію війни навіть у святковий період. Дипломат заявив, що тиск міжнародної спільноти на Росію має не тільки зберігатися, а й посилюватися.

До слова, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що внаслідок атак Росії 23 грудня найбільших пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти у західних областях.

Читайте також:

Теги: енергетика Естонія фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури та вибито шибки у п’ятиповерхівці
Удар по енергооб'єкті в Одесі: влада повідомила наслідки
19 грудня, 08:29
Генеральний директор «Української бронетехніки» Владислав Бельбас
Гендиректор «Української бронетехніки»: Держава недопрацьовує в справі залучення іноземних коштів у ВПК
18 грудня, 11:58
Наркотики, алкоголь, кров та догляд за дітьми. Перші рішення нового керівника Міненерго (документ)
Наркотики, алкоголь, кров та догляд за дітьми. Перші рішення нового керівника Міненерго (документ)
18 грудня, 09:16
Енергетичні борги в Україні досягли 300 млрд грн – аналітик
Енергетичні борги в Україні досягли 300 млрд грн – аналітик
17 грудня, 18:36
Хандрига наголосив на необхідності паралельного запуску ефективних механізмів соціального захисту для вразливих домогосподарств
Україні потрібні модернізовані мережі для стабільності та інтеграції з ЄС – директор «Ел-енерго»
12 грудня, 17:53
Зараз найважчим випробуванням для металургів, крім війни, є стрімке зростання тарифів, насамперед на електроенергію і вантажні перевезення
Попри війну гірничо-металургійний комплекс забезпечив 7,2% ВВП України у 2024 році – дослідження
9 грудня, 13:46
Міський голова висловив впевненість, що депутати Київради підтримають проєкт рішення про збільшення фінансування захисників
Київрада збільшує фінансування захисників ще на 800 млн грн: на що підуть кошти
4 грудня, 11:53
Естонія запропонувала Південній Кореї виробляти зброю на своїй території
Естонія прагне виробляти південнокорейську зброю у себе
25 листопада, 12:21
«Національний кешбек» діятиме до середини 2026 року
Кабмін встановив дату завершення програми «Національний кешбек»
24 листопада, 14:14

Економіка

Естонія профінансує відновлення української енергосистеми
Естонія профінансує відновлення української енергосистеми
Сербія домовилася про продовження поставок російського газу до кінця березня
Сербія домовилася про продовження поставок російського газу до кінця березня
Якими є реальні пенсії в Європі: де люди похилого віку отримують €38 тис. на рік
Якими є реальні пенсії в Європі: де люди похилого віку отримують €38 тис. на рік
Економіка Росії може зазнати краху: аналіз WP
Економіка Росії може зазнати краху: аналіз WP
Ціни на золото та срібло встановили нові історичні рекорди: причина
Ціни на золото та срібло встановили нові історичні рекорди: причина
Лише одна країна світу може прогодувати себе самостійно: дослідження
Лише одна країна світу може прогодувати себе самостійно: дослідження

Новини

У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua