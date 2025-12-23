Естонія профінансує відновлення української енергосистеми

Кошти підуть на закупівлю запасних частин, генераторів і палива, а також проведення аварійних ремонтних робіт

Естонія спрямовує додаткові 2 млн євро до Енергетичного фонду підтримки України для відновлення української енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство клімату Естонії.

Зазначається, що кошти спрямують на покриття нагальних потреб українських енергетичних підприємств, зокрема закупівлю запасних частин, генераторів і палива, а також проведення аварійних ремонтних робіт.

Міністр енергетики та екології Естонії Андрес Сутт наголосив, що підтримка допоможе Україні впоратися з можливими викликами в зимовий період. «Підтримка Естонії допоможе Україні впоратися з можливими труднощами, що чекають на неї цієї зими», – сказав він.

Енергетичний фонд підтримки України був створений у межах угоди між Європейською комісією та Міністерством енергетики України з метою мінімізації наслідків російських атак на критичну енергетичну інфраструктуру. Раніше країна внесла до фонду 620 тис. євро за рахунок коштів Міністерства закордонних справ Естонії.

Нагадаємо, глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна різко відреагував на масований російський удар по Україні, заявивши, що Москва продовжує ескалацію війни навіть у святковий період. Дипломат заявив, що тиск міжнародної спільноти на Росію має не тільки зберігатися, а й посилюватися.

До слова, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що внаслідок атак Росії 23 грудня найбільших пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти у західних областях.