Росія потрапить до чорного списку ЄС

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Росія потрапить до чорного списку ЄС
Єврокомісія офіційно запропонувала внести Росію до списку країн з високим фінансовим ризиком
фото з відкритих джерел (російські ЗМІ)

Включення Росії до чорного списку ЄС передбачає суворіші перевірки фінансових операцій

Єврокомісія запропонувала внести Росію до чорного списку третіх країн із високим ризиком відмивання грошей. Рішення набуде чинності через місяць, якщо не буде заперечень Європейського парламенту та Ради ЄС. Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Росія потрапить у чорний список ЄС на підставі регламенту, який зобовʼязує Єврокомісію здійснити оцінку третіх країн, яких глобальний наглядовий орган Financial Action Task Force (FATF) не вніс у власний чорний список як країну з високим ризиком відмивання грошей.

«Комісія здійснила технічну оцінку, використовуючи чітко визначені методології та враховуючи інформацію, зібрану з відкритих джерел, від компетентних органів держав-членів та Європейської служби зовнішніх справ», – йдеться в повідомленні.

«За результатами цієї оцінки було зроблено висновок, що Росія відповідає критеріям для визнання її третьою країною з високим ризиком», – додала Єврокомісія.

Рішення має набрати чинності через місяць, якщо його не оскаржать у Європейському парламенті та Раді ЄС.

«Це є ключовим кроком для забезпечення того, щоб фінансові та нефінансові оператори ЄС застосовували більш суворі перевірки при роботі з російськими особами», – сказав єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Нагадаємо, що голова російського банку ВТБ Андрій Костін, який є впливовою фігурою в РФ, попередив, що якщо Європейський Союз використає заморожені суверенні активи Росії (сума яких становить близько €140 млрд) для фінансування кредиту Україні, Москва розпочне масштабну судову війну, що може тривати 50 «років навіть після встановлення миру». 

Теги: росія Єврокомісія фінансування Європейський Союз Москва

