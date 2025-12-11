Головна Світ Політика
Палата предстаників США схвалила оборонний бюджет: скільки отримає Україна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Палата предстаників США схвалила оборонний бюджет: скільки отримає Україна
Законопроєкт передбачає виділення Україні загалом $800 млн

Палата представників Конгресу США схвалила Закон про національну оборону на 2026 фінансовий рік. Документ передбачає продовження військової підтримки України, а також низку заходів, спрямованих на стримування Росії та Китаю. Про це інформує «Главком» з посиланням на Reuters.

Законопроєкт отримав підтримку переважної більшості членів нижньої палати Конгресу: 312 голосів «за» проти 112 «проти». Примітно, що документ підтримали як 94 демократи, так і 18 республіканців.

Законопроєкт передбачає виділення Україні загалом $800 млн (по $400 млн протягом наступних двох років) у рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI). Ця ініціатива дозволяє закуповувати зброю та обладнання безпосередньо у виробників для подальшої передачі Збройним силам України.

Крім того, згідно з документом, США уповноважують Балтійську ініціативу безпеки та надають $175 млн на підтримку оборонної сфери Латвії, Литви та Естонії.

Як відомо, 11 грудня має відбутися зустріч «коаліції охочих», де йтиметься про гарантії безпеки та недопущення повторення російської агресії. «Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття. Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання – як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення», – пояснив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Україна активно працює над отриманням дієвих гарантій безпеки для забезпечення сталого завершення війни, причому ключова увага приділяється двосторонній угоді зі Сполученими Штатами Америки.

Раніше повідомлялося, що Україна з європейськими партнерами доопрацювала мирний план щодо завершення війни і готова найближчим часом направити документ в США. Президент України Володимир Зеленський сподівається зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у найближчі тижні.

До слова, Сполучені Штати Америки очікують, що президент України Володимир Зеленський ухвалить рішення щодо запропонованої мирної ініціативи вже протягом найближчих днів.

