Міжнародну допомогу не можна направити на оборону? Глава Федерації роботодавців транспорту запропонував альтернативу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
фото з відкритих джерел

Потрібно спрямувати частину міжнародної допомоги на фінансування пасажирських перевезень Укрзалізниці – ФРТУ

На час війни влада має запровадити мораторій на зростання тарифів державних монополій, а міжнародну допомогу, яка не може бути направлена Силам Оборони, спрямувати на виконання соціальних зобов’язань, насамперед – фінансування пасажирських перевезень Укрзалізниці. Таку думку висловив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту Володимир Гусак під час обговорення тарифної політики державних компаній.

«Українські підприємства, і малі, і середні, і великі, зараз балансують на межі. Підвищення тарифів означатиме, що частина бізнесів просто не витримає, вони закриються і вже не зможуть відновитися після війни. Металурги ще тримаються, але багато виробництв уже зупиняються. Треба дати можливість їм вижити», – наголосив Гусак.

Водночас він нагадав, що держава має можливості залучати зовнішню допомогу, як пряму, так і кредитну, – тож фінансування збиткових пасажирських перевезень та відновлення інфраструктури Укрзалізниці повинно здійснюватися безпосередньо з держбюджету, а не за рахунок підвищення вантажних тарифів.

«Фінансування з держбюджету це ситуація win-win. Бо українські підприємства, по-перше, зможуть вижити, а по-друге - заплатити більше податків, які можна буде спрямувати вже без будь-яких обмежень на військові потреби», – підкреслив експерт.

Він також зауважив, що ФРТУ рішуче підтримує ідею звільнити Укрзалізницю від сплати податку на землю – це, на його переконання, дозволить компанії вивільнити кошти й направити їх на критичні потреби галузі. Крім того, у довгостроковій перспективі потрібно повернутися до питання анбандлінгу Укрзалізниці, та розділити пасажирські і вантажні перевезення.

Як відомо, Укрзалізниця виступила з ініціативою підвищити на 40% тарифи на вантажні перевезення. Водночас, проти виступили у Мінекономіки: там заявили, що перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення, Укрзалізниця має оновити тарифний збірник, який не переглядався з 2009 року. «Просто загальне підвищення тарифів не дасть ефекту. Частина вантажів піде на дороги або просто зникне через зупинку підприємств», – заявив міністр.

