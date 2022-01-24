Стали відомі теми термінового засідання РНБО

Сьогоднішнє засідання РНБО пройде в Офісі президента, початок: 17:00

Президент України Володимир Зеленський сьогодні терміново скликає засідання Ради національної безпеки та оборони. Пресслужба РНБО повідомила, які теми піднімуть під час засідання.

Що розглянуть на засіданні РНБО:

заходи із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз,

поточний стан справ в економіці, енергетиці,

протидія пандемії коронавірусу.

Сьогоднішнє засідання РНБО пройде в Офісі президента, початок: 17:00. Орієнтовно о 18:30 секретар РНБО Олексій Данілов дасть брифінг для ЗМІ.

До слова, Зеленський закликав розвідку «переходити до наступу з відстоювання націнтересів».

Також відомо, що Верховна Рада готує закриту зустріч через російську загрозу. Вона має відбутись 25 січня вранці.

Тим часом вже п’ять країн ЄС заявили, що залишають своїх дипломатів в Україні. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у свою чергу заявив Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.

Вдень 24 січня стало відомо, що Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати.

Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України. Також раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.