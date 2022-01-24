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    Стали відомі теми термінового засідання РНБО

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    Президент Володимир Зеленський 24 січня збирає засідання Ради національної безпеки й оборони - Стали відомі теми термінового засідання РНБО
    Президент Володимир Зеленський 24 січня збирає засідання Ради національної безпеки й оборони
    фото: mil.gov.ua

    Сьогоднішнє засідання РНБО пройде в Офісі президента, початок: 17:00

    Президент України Володимир Зеленський сьогодні терміново скликає засідання Ради національної безпеки та оборони. Пресслужба РНБО повідомила, які теми піднімуть під час засідання.

    Що розглянуть на засіданні РНБО:

    • заходи із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз,
    • поточний стан справ в економіці, енергетиці,
    • протидія пандемії коронавірусу.

    Сьогоднішнє засідання РНБО пройде в Офісі президента, початок: 17:00. Орієнтовно о 18:30 секретар РНБО Олексій Данілов дасть брифінг для ЗМІ.

    До слова, Зеленський закликав розвідку «переходити до наступу з відстоювання націнтересів».

    Також відомо, що Верховна Рада готує закриту зустріч через російську загрозу. Вона має відбутись 25 січня вранці.

    Тим часом вже п’ять країн ЄС заявили, що залишають своїх дипломатів в Україні. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у свою чергу заявив Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.

    Вдень 24 січня стало відомо, що Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати.

    Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України. Також раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

    МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

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    Теги: РНБО політика Володимир Зеленський Україна президент
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    Стали відомі теми термінового засідання РНБО