ЗМІ: АМКУ кинув виклик олігархам



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«Під роздачу» комітету масово потрапляють активи олігархів, які раніше уникали санкцій за порушення антимонопольного законодавства

Антимонопольний комітет України значно активізував роботу щодо державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності. Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» в матеріалі «Виклик олігархам: як АМКУ впливає на розвиток конкуренції в Україні».

«Якщо раніше АМКУ був зациклений на формальності, як, наприклад, щодо кількості перевірок і відкритих справ, то тепер він зосереджується на великих питаннях. «Під роздачу» комітету масово потрапляють активи олігархів, які раніше уникали санкцій за порушення антимонопольного законодавства, а також великі компанії, що входять в транснаціональні фінансово-промислові групи», - наголошується в статті.

Як приклад видання наводить найбільш резонансні розслідування АМКУ. Зокрема, рішення щодо Ostchem Дмитра Фірташа, коли за підсумком кількох років роботи комітет встановив, що група компаній, до якої входять заводи олігарха «Азот», «Рівнеазот», «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» і «НФ Трейдінг Україна», зловживала монопольним становищем на ринку азотних мінеральних добрив протягом 2014-2017 років.

«АМКУ у вересні минулого року прийняв рішення про примусовий поділ групи Ostchem Фірташа, наклавши штраф на 107 млн гривень. Що важливо: це стало першим примусовим поділом компанії-монополіста за останні 24 роки. До цього подібне відбувалося в 1995 році, коли розділили регіонального монополіста в області виробництва молочної продукції. Говорячи про активи Фірташа, варто також згадати, що в кінці минулого року АМКУ оштрафував на 278 млн гривень 16 облгазів, які входять в «Регіональну газову компанію». Комітет прийняв таке рішення у зв'язку з тим, що, на його думку, облгази неправомірно донараховували побутовим споживачам обсяги використаного газу», - пише автор матеріалу.

Під приціл АМКУ потрапив бізнес ще одного крупного українського бізнесмена - Ріната Ахметова. У жовтні 2019 року АМКУ оштрафував на 53 млн гривень виробника гірничо-шахтного обладнання «Корум Україна», що йому належить.

«Безпрецедентні обмеження АМКУ ввів також при вирішенні на концентрацію «Дніпровського коксохімічного заводу» (ДКХЗ), ще одного активу Ахметова. Комітет зобов'язав ДКХЗ на термін від 3 до 7 років реалізовувати частину продукції підприємствам, непов'язаним з групою «Метінвест». Через ці обмеження угода досі не фіналізована, оскільки її економічна доцільність під великим питанням. Схоже, так само принципово АМКУ буде діяти при винесенні остаточного вердикту щодо концентрації «Метінвестом» контрольного пакета шахтоуправління «Покровське» - найбільшого виробника коксівного вугілля в Україні. Заявка на його концентрацію розглядається комітетом ще з квітня 2019 року», - наголошується в матеріалі.

За інформацією видання, найбільшим за останні роки став штраф АМКУ тютюновим компаніям, які працюють в Україні. Комітет оштрафував чотирьох виробників і одного дистриб'ютора сумарно на 6,5 млрд гривень за монополізацію ринку.

Як повідомив раніше глава відомства Юрій Терентьєв, в 2019 році Антимонопольний комітет наклав штрафів на компанії, які працюють в Україні, на загальну суму 8,7 млрд гривень. Крім того, за словами керівника АМКУ, фактично в Україні з'явилася нова галузь права і окреме новий напрямок юридичної практики - оскарження державних закупівель.

Нагадаємо, що у Києві пройде великий аграрний саміт. 21 лютого у Києві відбудеться перший Agribusiness Wisdom Summit, який збере провідних гравців українського аграрного ринку. На саміті десять власників та СЕО компаній поділяться досвідом створення ефективного сільськогосподарського бізнесу на внутрішньому та зовнішньому ринку. Захід пройде у Leonardo Hall.