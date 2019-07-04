ЗМІ: Проблеми Дніпровського металургійного комбінату можуть призвести до його зупинки



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Величезні борги були накопичені підприємством у результаті застосування «сірих» схем з боку акціонерів ІСД

Боргове навантаження, що «висить» над ДМК дорівнює - 83 млрд грн, з якої 35,2 млрд грн припадає на кредиторську заборгованість

Проблеми Дніпровського металургійного комбінату (ДМК) можуть призвести до його зупинки. Про це пише видання Мінпром.

Як зазначається, боргове навантаження, що «висить» над ДМК дорівнює - 83 млрд грн, з якої 35,2 млрд грн припадає на кредиторську заборгованість, 43,7 млрд грн - на інші поточні зобов'язання і 4,3 млрд грн короткострокових кредитів.

Величезні борги були накопичені підприємством у результаті застосування «сірих» схем з боку акціонерів ІСД, а також через цілий ряд допущених ними стратегічних помилок в попередні роки.

Зокрема, ІСД не змогла вибудувати ланцюжок вертикальної інтеграції в період «великої приватизації» в Україні і залишилася без власної сировини. Потім величезні кошти - близько $3 млрд - були вкладені в модернізацію Алчевського меткомбінату, який в 2014 році виявився на непідконтрольних територіях. І нарешті витрати на зовнішню експансію - в 2003 році корпорація придбала угорський завод Dunaferr, в 2005 році - польський комбінат Huta Częstochowa, а в 2007 році ще і Гданську судноверф.

При цьому європейський напрямок бізнесу ІСД навряд чи можна назвати успішним. Dunaferr останні роки регулярно відчуває проблеми і ще в 2017 році міністр національного розвитку Угорщини Міклош Шестак озвучив ідею про викуп заводу, який на той час накопичив 700 млн євро боргів. Меткомбінат Huta Częstochowa зупинився в червні цього року - з 1235 співробітників підприємства працюють тільки 159, і, за даними польських ЗМІ, незважаючи на наявність замовлень, підприємство, що накопичили величезні борги перед постачальниками і банками, сьогодні відчуває гострий дефіцит оборотних коштів. Що ж стосується Гданської судноверфі, то акціонери ІСД так і не змогли налагодити її роботу, і в 2018 році вона була викуплена державним Агентством розвитку промисловості Польщі.

Причому на європейському ринку власні проблеми ІСД наклалися на кризу місцевої сталеливарної промисловості. Причини кризи - високі екологічні витрати в країнах Євросоюзу, подорожчання сировини, а також падіння попиту на сталь. В результаті ряд європейських підприємств вже повідомили про скорочення обсягів виробництва.

Зокрема, на європейських заводах ArcelorMittal виробництво буде знижено на 3,3 млн тонн, і 1400 робочих входить до складу корпорації найбільшого меткомбінату в ЄС Ilva будуть відправлені на 13 тижнів в неоплачувану відпустку. А американська U.S. Steel зупиняє домну на своєму словацькому комбінаті в Кошице.

Нагадаємо, 31 травня Господарський суд Дніпропетровської області почав процедуру банкрутства Дніпропетровського металургійного комбінату за позовом компанії «Технобудмонтаж Груп».