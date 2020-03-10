Світовий ВВП втратить 2,4 трильйона доларів через епідемію коронавірусу



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Жертвами коронавірусу стануть 15 мільйонів осіб, – вважають вчені

Жертвами коронавірусу стануть 15 мільйонів осіб, – вважають вчені

Вчені Австралійського національного університету змоделювали сім сценаріїв впливу епідемії COVID-19 на світову економіку.

Науковці вважають, що у кращому випадку жертвами коронавірусу стануть 15 мільйонів осіб, а світовий ВВП втратить 2,4 трильйона доларів, - повідомляють у Телеграм-каналі «Коронавірус. Інфо» з посиланням на Business Insider.

Нагадаємо, у зв’язку з подальшим загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в Італії захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам, які продовжують перебувати в Італії, виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватись рекомендацій та законних вимог місцевих органів влади, вживати необхідних запобіжних заходів для забезпечення власної безпеки, зокрема, що стосується обмежень щодо переміщення всередині країни та місць проживання, уникати скупчень людей, а також повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої консульської установи України.

Раніше повідомляли, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

У словацькому місті Кошице (100 км від Ужгорода) – госпіталізована людина з позитивним тестом на коронавірус COVID-19.

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Через коронавірус в Чехії та Польщі заборонили масові заходи.