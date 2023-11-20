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Більшу половину ФОПів цьогоріч відкрили жінки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Більшу половину ФОПів цьогоріч відкрили жінки
фото ілюстративне

У 2021 році справи, відкриті жінками, складали 49% від загальної кількості нових бізнесів

З початку року жінки відкрили 154 тисячі нових ФОПів та очолили понад 10 тисяч компаній. Про це повідомляє Опендатабот.

Аналітики зазначають, що починаючи з лютого кожен другий новий ФОП в Україні відкривають жінки. Найбільш помітно кількість підприємиць зросла від початку осені: так, наразі на жінок припадає 60% нових фопів. 

У 2021 році справи, відкриті жінками, складали 49% від загальної кількості нових бізнесів.

Станом на середину листопада кількість нових жінок-ФОПів вже більше, аніж за весь 2021 рік: 154 388 підприємиць проти 141 575. Однак загальна кількість нових ФОПів цьогоріч вже перевищила кількість у 2021 році: 274 859 проти 262 933.

Більшу половину ФОПів цьогоріч відкрили жінки фото 1

Другий рік поспіль жінки відкривають більше фопів, аніж чоловіки, на Хмельниччині. Також у 2023 році побільшало підприємиць, що відкривають нові справи на Полтавщині та Чернігівщині. 

Найменшою частка жінок-ФОПів виявилась у столиці та у прифронтових Запорізькій та Херсонській областях.

Водночас частка жінок серед очільників компаній росте не так швидко. Так, у перший рік повномасштабної війни частка жінок-директорів впала майже на п’ять відсоткових пунктів – до 28%. Цьогоріч ситуація повертається до показників 2021 року: частка жінок-директорів компаній вже зросла до 31%. Загалом від початку року в Україні було відкрито 32,8 тис. нових компаній.

Найчастіше очолюють новостворені компанії жінки у Чернігівській, Чернівецькій та Кіровоградській областях. А найменше жінок-директорів другий рік поспіль у Києві та області, а також на Полтавщині та Черкащині.

Раніше повідомлялося, що Мінфін може запровадити в Україні польську модель оподаткування ФОПів.

Теги: ФОП Мінфін

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